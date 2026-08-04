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Mesto Šaľa spustilo obnovu Pamätníka oslobodenia
Obnova pamätníka zahŕňa jeho kompletné očistenie.
Autor TASR
Šaľa 4. augusta (TASR) - Mesto Šaľa spustilo obnovu Pamätníka oslobodenia na Hlavnej ulici. Pamätník pochádza z roku 1946 a je venovaný obetiam druhej svetovej vojny z mesta Šaľa. Rekonštrukčné práce by mali trvať zhruba dva týždne, informovala radnica.
Obnova pamätníka zahŕňa jeho kompletné očistenie, osekanie cementových nánosov, úpravu kvetináča kvôli zatekaniu, odstránenie hliny pod úroveň obkladu, zarovnanie betónových nezrovnalostí, tmelenie vypadaných škár a prasklín, podlepenie a vyrovnanie odlúpených obkladov.
Súčasťou prác je aj výmena obkladu, finálne ošetrenie herbicídnou chémiou, oprava a vyrovnanie priľahlého chodníka, zrezanie vytlačenej časti chodníka, dobetónovanie chodníka, či doriešenie stromu, ktorý dvíha pomník.
Obnova pamätníka zahŕňa jeho kompletné očistenie, osekanie cementových nánosov, úpravu kvetináča kvôli zatekaniu, odstránenie hliny pod úroveň obkladu, zarovnanie betónových nezrovnalostí, tmelenie vypadaných škár a prasklín, podlepenie a vyrovnanie odlúpených obkladov.
Súčasťou prác je aj výmena obkladu, finálne ošetrenie herbicídnou chémiou, oprava a vyrovnanie priľahlého chodníka, zrezanie vytlačenej časti chodníka, dobetónovanie chodníka, či doriešenie stromu, ktorý dvíha pomník.