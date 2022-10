Mesto Šaľa spustilo odchyt holubov do živolovných pascí

Šaľa 15. októbra (TASR) - Mesto Šaľa bojuje s premnoženými holubmi ich odchytom do tzv. živolovných pascí. Tie sú umiestnené zatiaľ v piatich lokalitách, predovšetkým v centre mesta. Ak sa metóda odchytu osvedčí, pribudnú klietky aj v ďalších lokalitách mesta a v mestskej časti, potvrdila Petronela Vižďáková z referátu životného prostredia Mestského úradu v Šali.



Odchyt mestských holubov spočíva v umiestnení veľkej klietky s potravou a vodou na strechách vytypovaných budov. Dvierka vpustia vtáka dnu, von už nie, priblížila hovorkyňa mesta Erika Kollerová. Členovia občianskeho združenia Divé krídla budú chodiť klietky pravidelne kontrolovať približne raz za týždeň a vyprázdnia ich. Do jednej klietky sa zmestí približne 70 holubov, ktoré vyvezú do lokality vzdialenej 100 až 150 kilometrov, kde ich vypustia. "Tieto holuby nemajú v sebe gény poštových holubov, lebo sú pokrížené, nedokážu sa vrátiť naspäť. Rozptýlia sa v prostredí, kde ich vypustíme, a stanú sa potravou predátorov - jastrabov a iných dravých vtákov," povedal Daniel Haraba z občianskeho združenia.



Mestský holub môže mať za rok až šesť znášok, v každej sú v priemere dve vajíčka. Z jedného páru sa tak môže očakávať približne 14 holubov. Odchyt holubov do živolovných pascí údajne dokáže znížiť populáciu holubov v danej lokalite, kde sa pasca umiestni, až o 80 percent.