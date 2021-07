Mesto Šaľa získalo dotáciu na realizáciu smart riešení pre občanov

Šaľa 16. júla (TASR) - Mesto Šaľa získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART. Dotácia v rámci výzvy z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra predstavuje 825.786 eur. Predloženie žiadosti schválilo mestské zastupiteľstvo v auguste minulého roka. Šalianski poslanci zároveň schválili aj spolufinancovanie projektu vo výške 43.470 eur. Jeho cieľom je ponúknuť smart riešenia pre občanov, informovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.



Projekt je zameraný na premenu Šale na smart city, teda mesta, ktoré poskytuje občanom a návštevníkom inteligentné riešenia vo vybraných oblastiach. Predmetom projektu je vybudovanie IKT (informačné a komunikačné technológie) platformy zameranej na prepojenie informačných systémov a externých senzorov a zariadení potrebných na získanie a poskytovanie dát. IKT platforma bude pozostávať z troch modulov, a to bezpečnosť, životné prostredie a parkovanie.



V rámci modulu bezpečnosť plánuje samospráva osadiť 31 kamier, pričom časť z nich budú inteligentné dopravné kamery, ktoré dokážu evidovať evidenčné čísla, farbu a typ vozidla. Pomôže to najmä mestskej, ale aj štátnej polícii pri dohľadávaní vozidiel. Časť kamier bude schopná rozpoznávať tváre a budú osadené na miestach výskytu veľkého množstva ľudí.



Súčasťou druhého modulu životné prostredie má byť osem senzorových staníc, ktoré budú poskytovať informácie o kvalite životného prostredia, hodnote rôznych prachových častíc, plynových častíc, o teplote a vlhkosti. Tretí modul, zameraný na oblasť parkovania, bude obsahovať informačné tabule znázorňujúce počet voľných miest a systém parkovacích senzorov prenesených do mobilov. Občania tak budú vedieť, kde sa v meste nachádzajú voľné parkovacie miesta, čím sa skráti čas hľadania voľného parkovacieho miesta.



Radnica odhaduje, že práce na projekte sa zo strany dodávateľov spustia najskôr začiatkom budúceho roka. Dôvodom je veľký rozsah projektu, nutnosť zabezpečiť proces verejného obstarávania na dodanie hardvéru i softvéru, ako aj odborných činností, ako sú analýza a dizajn riešenia, implementácia a testovanie nasadenia riešenia. V súčasnosti sa pripravuje zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, potvrdila Hanesová.