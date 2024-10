Mesto Šaľa zvažuje zlúčenie dvoch tepelných sústav do jednej

Šaľa 29. októbra (TASR) - Mesto Šaľa plánuje spojiť tepelné sústavy mestskej teplárenskej spoločnosti (MeT) a spoločnosti Menert Therm. Podľa slov primátora Šale Jozefa Belického rezonovala podobná myšlienka v meste už pred 20 rokmi, keď chcel Menert Therm odkúpiť mestskú teplárenskú spoločnosť.



Aktuálne je situácia opačná, MeT chce odkúpiť časť spoločnosti Menert Therm, skonštatoval primátor. Náklady na odkúpenie tepelnej sústavy by mali dosiahnuť 4,5 milióna eur. Mestskí poslanci súhlasili, aby rokovania medzi obidvoma spoločnosťami naďalej pokračovali.



Podľa slov Belického by mesto Šaľa spojením tepelných sústav získalo kontrolu nad nakupovaním energií na kúrenie v meste. Namiesto súčasných troch kotolní by bola jedna kotolňa, čo by znamenalo aj lepšie využívanie geotermálnej energie. Zároveň sa zníži spaľovanie štiepky a slamy, čiže investícia by mala pre mesto aj environmentálny význam, tvrdí primátor.