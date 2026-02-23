< sekcia Regióny
Mesto Šamorín neeviduje po zemetrasení väčšie škody
Autor TASR
Šamorín/Vydrany 23. februára (TASR) - Mesto Šamorín po sobotnom (21. 2.) zemetrasení neeviduje väčšie škody. Drobné praskliny boli nahlásené na budovách mesta aj na súkromných domoch. Obyvatelia vzniknuté škody riešia individuálne prostredníctvom poisťovní. Pre TASR to uviedol primátor mesta Šamorín Csaba Orosz.
„Poplach bol väčší ako materiálna škoda. A, samozrejme, ani sa nikto nezranil,“ konštatoval Orosz. Mesto preverovalo škody už v prvý deň po otrasoch. Hasiči zasahovali dvakrát, ale prípady si nevyžadovali väčší statický zásah.
Zamestnanci mesta monitorovali škody na budovách v správe samosprávy, napríklad na školách, škôlkach či spoločenských objektoch. Krízový štáb podľa primátora mesta nebolo potrebné zvolať.
Starosta obce Vydrany v okrese Dunajská Streda Ladislav Balódi priblížil, že zatiaľ žiadne veľké škody v rámci obce nezaznamenali. Obyvatelia hlásili malé praskliny a pukliny. Detailnejšie mapovanie škôd vykonajú zamestnanci úradu obce v priebehu pondelka.
Seizmológovia zaznamenali v sobotu 21. februára popoludní zemetrasenie so silou 4,3 magnitúdy s epicentrom pri obci Rohovce v okrese Dunajská Streda. Otrasy cítili aj ľudia v Bratislave. Následky na zdraví alebo životoch neboli podľa rezortu vnútra hlásené.
