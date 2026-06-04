< sekcia Regióny
Mesto Šaštín-Stráže čaká rozvoj v oblasti zberu odpadov
Ide o investíciu vo výške 900.000 eur na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov v lokalite Bobogdány, ktorá bude financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu formou výhodného úveru.
Autor TASR
Šaštín-Stráže 4. júna (TASR) - Mesto Šaštín-Stráže čaká rozvoj v oblasti zberu odpadov, uzatvorenie takmer trojhektárovej nefunkčnej skládky v lokalite Bobogdány a environmentálne posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v prípade veterného parku. Vyhlásili to podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) s primátorom mesta Radovanom Prstekom. TASR o tom vo štvrtok informovali z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Uzatvorenie skládky, ktorá je 18 rokov mimo prevádzky, je dobrou správou pre obyvateľov regiónu aj životné prostredie. Ide zároveň o jednu z problematických skládok, ktoré sú súčasťou infringementového konania voči Slovensku,“ ozrejmil.
Ide o investíciu vo výške 900.000 eur na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov v lokalite Bobogdány, ktorá bude financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu formou výhodného úveru. Mesto už podľa rezortu zabezpečilo zhotoviteľa a po súhlase okresného úradu bude môcť začať s realizáciou projektu.
Súčasťou je tiež projekt zavedenia moderného množstvového zberu odpadu za takmer 582.000 eur, ktorý má zaviesť adresný systém a zvýšiť kontrolu nad odpadom. Podľa rezortu by mal znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu o približne 35 kilogramov na obyvateľa ročne.
Celkové oprávnené výdavky predstavujú viac ako 632.000 eur, pričom schválený nenávratný finančný príspevok dosahuje takmer 582.000 eur. Mesto tvrdí, že vďaka projektu sa podarí zefektívniť systém poplatkov za komunálny odpad a dlhodobo zlepšiť odpadové hospodárstvo v samospráve.
Minister zároveň ubezpečil primátora, že projekt veterného parku v meste prejde tzv. veľkým EIA a jeho vplyvy budú dôsledne posúdené a vyhodnotené. „Ministerstvo podmienilo ďalšie pokračovanie v procese EIA splnením 35 špecifických požiadaviek,“ zdôraznil Taraba.
„Uzatvorenie skládky, ktorá je 18 rokov mimo prevádzky, je dobrou správou pre obyvateľov regiónu aj životné prostredie. Ide zároveň o jednu z problematických skládok, ktoré sú súčasťou infringementového konania voči Slovensku,“ ozrejmil.
Ide o investíciu vo výške 900.000 eur na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov v lokalite Bobogdány, ktorá bude financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu formou výhodného úveru. Mesto už podľa rezortu zabezpečilo zhotoviteľa a po súhlase okresného úradu bude môcť začať s realizáciou projektu.
Súčasťou je tiež projekt zavedenia moderného množstvového zberu odpadu za takmer 582.000 eur, ktorý má zaviesť adresný systém a zvýšiť kontrolu nad odpadom. Podľa rezortu by mal znížiť produkciu zmesového komunálneho odpadu o približne 35 kilogramov na obyvateľa ročne.
Celkové oprávnené výdavky predstavujú viac ako 632.000 eur, pričom schválený nenávratný finančný príspevok dosahuje takmer 582.000 eur. Mesto tvrdí, že vďaka projektu sa podarí zefektívniť systém poplatkov za komunálny odpad a dlhodobo zlepšiť odpadové hospodárstvo v samospráve.
Minister zároveň ubezpečil primátora, že projekt veterného parku v meste prejde tzv. veľkým EIA a jeho vplyvy budú dôsledne posúdené a vyhodnotené. „Ministerstvo podmienilo ďalšie pokračovanie v procese EIA splnením 35 špecifických požiadaviek,“ zdôraznil Taraba.