Mesto Senec hľadá prevádzkovateľa systému zdieľaných bicyklov

Bratislava/Senec 3. novembra (TASR) - Mesto Senec hľadá prevádzkovateľa "bikesharingu" na svojom území. Výzvy na predkladanie ponúk pre systém zdieľaných bicyklov zverejnili v piatkovom vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Služba by mala byť podľa predmetu zákazky dostupná od marca do novembra 2024 a v rovnakom období aj v roku 2025. Prevádzkovateľ má zabezpečiť do systému 70 bicyklov. Predpokladanú hodnotu zákazky vyčíslila samospráva na 69.000 eur.



Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 13. novembra, hodnotiacim kritériom je cena, jedným z parametrov je cena za výpožičku bicykla.