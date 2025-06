Mesto Senec podpísalo zmluvu na výstavbu novej polikliniky

Bratislava/Senec 4. júna (TASR) - Mesto Senec podpísalo s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR zmluvu o výstavbe novej polikliniky v meste. Informovala o tom samospráva na sociálnej sieti avizujúc, že už v tomto roku by sa mohla nová poliklinika začať stavať.



„Momentálne už máme právoplatné stavebné povolenie a sme v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ktoré by sa malo uzavrieť v priebehu niekoľkých týždňov,“ uviedlo mesto. Zároveň zdôrazňuje význam dohody s rezortom zdravotníctva pre celý projekt. „Je to výsledok takmer trojročného intenzívneho úsilia, ktoré sme s naším tímom venovali tomuto cieľu,“ pripomenula samospráva, ktorá ocenila kooperáciu rezortu, Bratislavského samosprávneho kraja, ale aj ústretovosť starostov z regiónu Podunajsko.



„Práve dosiahnutie dohody so starostami bolo jedným z najťažších míľnikov. Bolo potrebné, aby sa vzdali vlastných nárokov na zdravotnícke zariadenia a spoločne sme sa dohodli, že prioritou je výstavba veľkého projektu - polikliniky práve v Senci. Táto územná dohoda bola základom, aby sa dotácie nerozdeľovali medzi viacero menších projektov, ale sústredili sa na jeden silný zámer,“ upozornilo mesto Senec. „Bol to náročný projekt, pretože prvotné plány sa museli prepracovať a optimalizovať tak, aby zodpovedali finančným možnostiam a boli adekvátne potrebám nášho mesta podľa pokynov ministerstva,“ dodalo.



Projektový zámer výstavby novej polikliniky v Senci môže rátať s vyše šiestimi miliónmi eur z Programu Slovensko. Alokáciu vo výške 6,21 milióna eur schválila ešte na začiatku novembra Rada partnerstva Integrovaného územného rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja (IÚR BSK). Senec chce do financie zapojiť i ďalšie externé zdroje, prostriedky vyčlení i zo svojho rozpočtu. Nové dielo ráta s rekonštrukciou súčasného objektu i jeho prístavby.