Bratislava 1. marca (TASR) - Mesto Senec spustilo testovaciu prevádzku zberu kuchynského odpadu vo vybraných lokalitách, ktorá bude trvať tri mesiace. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.



Na Jesenského ulici v Senci boli na dve stojiská zberných nádob umiestnené hermeticky uzatvárateľné zberné nádoby na odpad z kuchyne a nádoby na zber použitých olejov a tukov. V lokalite Mlynský Klin a Lesopark si obyvatelia prevzali 15-litrové vedierka na odpad z kuchyne a trojlitrové vedierka na použité oleje a tuky. Frekvencia vývozu sa nastavila na interval raz za týždeň.



"Do zberných nádob či vedierok na odpad z kuchyne môžu obyvatelia odovzdávať všetok odpad z kuchyne - zvyšky jedla, potraviny po záruke, starý chlieb, kávové a čajové zvyšky, odpad rastlinného, ale aj živočíšneho pôvodu. Jogurty po dátume spotreby môžu obyvatelia do nádoby vložiť aj s obalom," spresnilo mesto. Do zbernej nádoby na použité oleje a tuky môžu obyvatelia odovzdávať vychladnutý použitý olej a tuky ako masť, rastlinný olej, fritovací olej či maslo.



Senec deklaruje, že obsah nádob nekončí na skládke odpadov, ale presúva sa do bioplynovej stanice, ktorá spracováva kuchynské odpady. "Biologická časť, zvyšky jedál a starých potravín, prechádza niekoľko dní zariadeniami bioplynovej stanice, kde kvasí a vytvára bioplyny, ktoré sa následne efektívne použijú ako palivo na tvorbu elektrickej energie, ktorá sa dostane do distribučnej siete," vysvetlila samospráva.



Okrem elektriny ako vedľajší produkt vzniká v bioplynovej stanici teplo, ktoré sa používa na vykurovanie. "Zároveň na konci procesu kvasenia ostane digestát, čiže hnojivo, ktoré sa používa na zhodnotenie pôdy na poliach," podotklo mesto. Ako tvrdí, už teraz sa testovacia prevádzka javí ako úspešná a po jej vyhodnotení chce Senec pokračovať a od 1. januára 2021 zapojiť do zberu odpadu z kuchyne všetky domácnosti.



"Pokiaľ majú bytové domy už teraz záujem o zber použitých olejov a tukov touto formou, môžu sa zapojiť do systému kedykoľvek. Bližšie informácie im poskytneme na mailovej adrese odpady@senec.sk," vyzýva mesto.