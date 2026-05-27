Mesto Senica do participatívneho rozpočtu zapojí aj mladú generáciu
Zapojiť sa môžu mladí ľudia od 15 do 30 rokov, ktorí v Senici bývajú alebo študujú.
Autor TASR,aktualizované
Senica 27. mája (TASR) - Mesto Senica po prvom ročníku participatívneho rozpočtu pre verejnosť, do ktorého sa zapojilo 2649 hlasujúcich, pripravilo nový program zameraný na mladých ľudí. Má umožniť mladým obyvateľom a študentom predkladať vlastné návrhy na zlepšenie života v meste a zároveň rozhodovať o tom, ktoré projekty získajú podporu. TASR to uviedol zástupca primátora Senice Filip Lackovič.
Ako pre TASR uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová, zapojiť sa môžu mladí ľudia od 15 do 30 rokov, ktorí v Senici bývajú alebo študujú. Projekty môžu predkladať minimálne trojčlenné tímy. Zamerané môžu byť napríklad na šport, kultúru, ekológiu, vzdelávanie či komunitné aktivity a musia mať verejnoprospešný charakter. Termín podávania návrhov je do 5. júna. Po posúdení sa od 15. do 30. júna uskutoční verejné online hlasovanie.
„Participatívny rozpočet pre mladých dáva možnosť prichádzať s ich sviežimi nápadmi na zlepšenie života v meste a zároveň rozhodovať o tom, ktoré projekty získajú podporu a budú realizované. Keď sa mladí ľudia podieľajú na rozhodnutiach v meste, je oveľa pravdepodobnejšie, že v ňom zostanú žiť a pracovať aj v dospelosti,“ ozrejmil.
Rozpočet predstavuje 2000 eur. Jeden projekt môže získať najviac 1000 eur. Mesto prisľúbilo úspešným projektom mentoring a pomoc pri realizácii. „Participatívny rozpočet pre mladých im zároveň pomôže získať skúsenosti a zručnosti v oblasti tímovej spolupráce, plánovania projektov či prezentácie vlastných návrhov,“ uviedol pre TASR koordinátor práce s mládežou v Senici Marek Štítny.
Projekt radnica realizuje v spolupráci s občianskym združením (OZ) Senica 2.0, ktoré združuje mladých dobrovoľníkov, prevažne stredoškolských študentov. Víziou OZ je prinášať osobnostný a profesijný rozvoj mladých ľudí.
