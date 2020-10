Mesto Senica má pripravených 17 miest na plošné testovanie

Senica 27. októbra (TASR) – Mesto Senica zatiaľ pripravilo 17 odberných miest na plošné testovanie v rámci operácie Spoločná zodpovednosť. Ide o rovnaký počet miest ako pri voľbách. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Sme vo fáze, keď vojaci vytypovali jednotlivé priestory. Čakáme, či ich Úrad verejného zdravotníctva SR, respektíve vojsko, schváli. Ak budú schválené tieto priestory, oznámime ich občanom, aby vedeli, kam môžu ísť. Obyvateľom odporúčame, aby išli do svojich volebných okrskov, aby sa nám nestalo, že v jednom priestore budeme mať veľmi veľa ľudí," uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.



Ako doplnil, v meste riešia ďalšie možnosti, ako testovanie upraviť. "Máme záujem, aby niektoré odberné miesta boli vonku a niektoré v interiéri. Tak, aby to vyhovovalo občanom, lebo niektorí sa zo zdravotných dôvodov snažia interiéru vyhýbať. Verím, že ešte niektoré informácie k nám prídu, aby sa nám netvorili dlhé rady," doplnil primátor.



Na mestskom úrade riešia aj administratívne a materiálovo-technické zabezpečenie testovania. "Väčšinu si dokážeme zabezpečiť. Jediné, čo zatiaľ riešime, sú generátory ozónu a germicídne žiariče. Čo sa týka administratívnych pracovníkov, som veľmi rád, že v Senici máme ľudí, ktorí majú záujem v tomto pomôcť a na našu výzvu v oblasti dobrovoľníkov reagovali. Blížime sa k tomu, že budeme mať plný počet, ale ešte potrebujeme ďalších, ak by niekomu vyšiel pozitívny test, poprípade by vypadol z iných dôvodov. Budem rád, ak sa prihlásia aj ďalší, aby sme mali rezervu," informoval Džačovský.