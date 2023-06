Mesto Senica sa nestotožňuje s redukciou siete APS pre deti a dorast

Senica 25. júna (TASR) – Mesto Senica sa nestotožňuje s návrhom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR na redukciu siete ambulantných pohotovostných služieb (APS) pre deti a dorast, podľa ktorého by mala budúci rok zaniknúť detská APS v Senici. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Vymedzujeme sa aj proti medializovanému stanovisku Odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), podľa ktorého je takáto konsolidácia potrebná a neznamená ohrozenie zdravia a života detských pacientov. A tiež nemôžeme v prípade Senice súhlasiť s tým, že takýto návrh bol vypracovaný po dôkladnej analýze súčasných personálnych kapacít medzi primárnymi pediatrami," povedal primátor Senice Martin Džačovský.



K júlu budúceho roka by mali podľa návrhu MZ na redukciu siete postupne zaniknúť v rámci TTSK tri APS pre deti v Galante, Piešťanoch a v Senici. Pacienti budú môcť v prípade potreby využívať APS pre deti v Dunajskej Strede, Trnave a v Skalici.



"V Trnavskom kraji je aktuálne vekový priemer primárnych pediatrov 63 rokov. V niektorých okresoch je to dokonca priemer 67 až 68 rokov. Ak chceme zachovať detské pohotovosti, je potrebné pristúpiť k ich konsolidácii. Zlúčenie niektorých bodov APS neznamená ohrozenie zdravia a života detských pacientov," uviedla pre TASR riaditeľka Odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová.



"Znamenalo by to určite komplikáciu pre rodičov s deťmi, ktorí by museli za touto zdravotníckou službou dochádzať omnoho ďalej. Ako príklad uvediem obec Jablonica, z ktorej to je do Skalice 38 kilometrov. Z geografického hľadiska, kedy okresy Myjava a Skalica to majú približne rovnako do Senice, by pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast mal zostať v Senici," informoval riaditeľ polikliniky v Senici Jozef Mikuš.