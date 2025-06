Mesto Senica sa zapojilo do celoštátneho fóra na tému dobrovoľníctva

Senica 12. júna (TASR) - Mesto Senica sa zapojilo do celoštátneho fóra, ktoré sa konalo 10. až 11. júna v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Podelilo sa o svoje skúsenosti s podporou dobrovoľníctva. Témou konferencie boli trendy, premeny a budúcnosť dobrovoľníctva na Slovensku. Na organizácii sa podieľalo aj občianske združenie (OZ) Senica 2.0. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Odborníci sa venovali témam ako napríklad firemné dobrovoľníctvo, meranie jeho dopadu, ako aj inovatívnym prístupom k zapájaniu sa a motivácii dobrovoľníkov v meniacej sa spoločnosti. Jedným z kľúčových bodov programu bola panelová diskusia s názvom Ako vytvárať prostredie priaznivé pre rozvoj dobrovoľníctva na rôznych úrovniach riadenia štátu. Práve do tejto diskusie bol pozvaný i zástupca senického primátora Filip Lackovič. Priblížil konkrétne kroky, ktorými senická radnica podporuje aktívnych občanov a organizácie.



„Našou úlohou v samospráve nie je dobrovoľníctvo riadiť, ale byť preň spoľahlivým partnerom. Snažíme sa odstraňovať byrokratické prekážky, poskytovať priestory, propagovať aktivity a v neposlednom rade aj finančne podporovať projekty, ktoré prinášajú úžitok celej komunite,“ povedal Lackovič.



Mesto môže podľa neho dobrovoľníkom pomôcť nielen prostredníctvom grantových schém, ale aj morálnym ocenením ich práce. Rovnako vytváraním sietí prepájajúcich dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré ich pomoc potrebujú. Práve systematická a dlhodobá podpora je podľa neho kľúčom k udržateľnému rozvoju dobrovoľníctva v meste či obci.



Na príprave konferencie sa podieľala s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií aj jej členská organizácia Senica 2.0. Toto OZ sa venuje okrem dobrovoľníctva ekológii a udržateľnosti, komunite a podpore mládeže, zapájaniu mladých do verejného diania, ale aj kultúrnym a spoločenským podujatiam. V gescii združenia je tiež komunitná klubovňa pre mladých v Senici KiviK.