Mesto Senica upravilo parkovanie na Štefánikovej ulici

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Senica 30. mája (TASR) - Mesto Senica pokračuje v úpravách parkovania na miestnych komunikáciách s cieľom zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť prehľadnosť dopravy. Najnovšie zmeny sa dotkli Štefánikovej ulice, kde samospráva reagovala na podnety obyvateľov a vodičov. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

„K úprave parkovania na Štefánikovej ulici sme pristúpili na základe podnetov vodičov v tejto konkrétnej časti ulice za fitnescentrom. V lokalite sme vyznačili nové pozdĺžne parkovacie miesta a uvoľnili priestor určený na bezpečné otáčanie vozidiel aj bezproblémový prístup záchranných zložiek,“ ozrejmila.

Súčasťou zmien je i nové vodorovné značenie pri bytovom dome číslo 707, ktoré zamedzí blokovaniu vchodov a priľahlých garáží. „Cieľom realizovaných zmien je zvýšiť bezpečnosť a komfort verejného priestoru na Štefánikovej ulici pre vodičov aj chodcov,“ doplnila. Samospráva zároveň vyzýva obyvateľov na rešpektovanie nového dopravného značenia a ohľaduplnosť pri parkovaní.
