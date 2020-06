Mesto Senica vypísalo výzvu na realizáciu cyklotrasy

Senica 29. júna (TASR) – Mesto Senica vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu projektu Cyklodopravné trasy Senica - I. etapa, ktorej celková predpokladaná hodnota je vo výške 1.205.744,08 eura. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávania (ÚVO).



Mesto bolo začiatkom roku 2019 úspešné a získalo z výzvy IROP nenávratné finančné prostriedky (NFP) vo výške 1.406.571,11 eura. "Aj keď sa mal projekt začať realizovať v polovici roku 2019 a podľa pôvodného plánu mali byť tieto trasy hotové v septembri 2020, celý projekt sa zastavil na kontrole verejného obstarávania. Po viac ako roku dostala samospráva kladné stanovisko a práce na projekte môžu pokračovať," uviedlo mesto na svojom webovom profile.



Predmetom zákazky je zabezpečenie bezpečného prepojenia železničnej stanice s centrom mesta a priemyselnou oblasťou. Po realizácii projektu vznikne súvislá cyklotrasa naprieč mestom, ktorá sa pri kúpalisku napojí na existujúcu cyklotrasu vedúcu na Kunovskú priehradu.



Záujemcovia o stavebné práce môžu svoje ponuky predkladať do 13. júla. Následne musí byť verejné obstarávanie posunuté na druhú ex post kontrolu. "Veríme, že prebehne rýchlejšie ako kontrola súťažných podkladov pred vyhlásením verejného obstarávania. Po tomto procese môžeme s víťazom obstarávania uzatvoriť zmluvu o dielo a začať s realizáciou. Ak pôjde všetko podľa plánu, s výstavbou by sme mohli začať na jar budúceho roku," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.



V rámci tohto projektu bude v meste vybudovaných celkom 5,604 km nových cyklistických komunikácií vrátane dvoch lávok cez miestne vodné toky. Nainštalovaných má byť aj 20 kusov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako sú stojany na bicykle, prístrešky, servisné stojany a pri vjazde na súčasnú cyklotrasu bude vybudované odpočívadlo.



Zrealizovaných bude aj šesť prvkov na tzv. upokojenie dopravy, ako sú pešia zóna, spomaľovacie vankúše, nadvihnuté plochy priechodov, či nadvihnutá plocha križovatky, čím sa má zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.