Mesto Senica začalo s rekonštrukciou cesty na Ulici J. Mudrocha

Senica 18. novembra (TASR) – Mesto Senica začalo v pondelok s rekonštrukciou miestnej komunikácie na Ulici J. Mudrocha. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viera Barošková.



Na Ulici J. Mudrocha sa v rámci opravy miestnej komunikácie bude vymieňať povrch cesty. Existujúci povrch nahradí asfaltový, tzv. obaľovaná zmes, ktorá je kvalitnejšia. "Opravuje sa úsek v dĺžke 225 metrov, čo predstavuje 1575 štvorcových metrov od základnej školy s materskou školou po Sotinskú ulicu. Práce sú síce rozdelené na tri etapy, ale budú na seba plynule nadväzovať," uviedla Barošková.



Ako doplnila, mesto má spolu 65 kilometrov miestnych komunikácií. "Už v máji samospráva opravila úsek povrchu cesty na Továrenskej ulici približne s dĺžkou 400 metrov. Teraz nasleduje Ulica J. Mudrocha. Okrem toho sa robia opravy výtlkov na ďalších cestách i chodníkoch," spresnila pre TASR hovorkyňa.



Premávka bude počas opravy komunikácie usmernená dopravnými značkami a pracovníkmi realizačnej firmy. "Firma bude cestu opravovať tak, aby len na nevyhnutný čas a len čiastočne obmedzila dopravu a prístup do domov, občianskej vybavenosti a k parkovacím miestam. Vodičov, ako aj obyvateľov tejto časti mesta prosíme o trpezlivosť a tolerantnosť," uviedlo mesto. Mesto už pri zadávaní výzvy na zákazku uviedlo, že práce by mali byť ukončené do polovice decembra.