Mesto Senica zatiaľ ubytovalo 13 Ukrajincov

Senica 10. marca (TASR) – Na mesto Senica sa doteraz obrátilo približne 50 ľudí so žiadosťou o pomoc s vybavením ubytovania alebo so žiadosťou o poskytnutie oblečenia, drogérie, poradenstva, tlmočenia a podobne. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Poskytujeme pomoc, poradenstvo alebo koordináciu ľuďom z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Rovnako aj obyvateľom, ktorí im pomáhajú či ku ktorým idú. Podľa našich poznatkov to boli v úplných začiatkoch ľudia, ktorí pracovali dlhodobejšie v senických firmách," uviedla Moravcová.



Mesto zhromažďuje ponuky občanov a firiem prostredníctvom mailu. "Na e-mail pomoc@senica.sk nám môžu písať, s čím sú ochotní jednotlivci alebo firmy pomôcť. Ponuky následne využívame pri riešení individuálnych žiadostí," informovala hovorkyňa mesta.



Mesto otvorilo chatu nad plážou pri Kunovskej priehrade, ktorá disponuje 72 lôžkami. "Využívali sme ju aj pre potreby repatriantov. Momentálne je v nej ubytovaných 13 Ukrajincov. Ide o mamy s malými i väčšími deťmi a staré mamy, ktorých partneri a manželia ostali slúžiť v domobrane a brániť svoje mestá. I dnes v noci a takisto zajtra očakávame príchody ďalších," doplnila pre TASR Moravcová.



Zariadenie je prevádzkované prostredníctvom mestskej spoločnosti Rekreačné služby mesta Senica. Disponuje vlastnou kuchyňou a ubytovaným je poskytovaná strava formou plnej penzie. Chata je registrovaná aj v celoslovenskej verejnej databáze a so žiadosťami o ubytovanie sa obracajú utečenci, ktorí si ju vyhľadajú tam alebo mesto kontaktujú prostredníctvom e-mailovej adresy sos@senica.sk.



"Ubytovným rodinám sme poskytli základné balíčky s hygienickými potrebami, drogériou a trvanlivými potravinami. Majú vytvorenú možnosť opratia si vecí a na chate je vytvorený detský kútik. Postupne ich navštevujú sociálne pracovníčky a pracovníčky červeného kríža, aby im bola poskytnutá starostlivosť a poradenstvo aj v rámci zdravotnej oblasti, ako aj pomoc v prípade ich možného zamestnania sa," povedala hovorkyňa mesta.