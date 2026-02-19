< sekcia Regióny
Mesto Sereď otvorilo nové výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie
Autor TASR
Sereď 19. februára (TASR) - Mesto Sereď (okres Galanta) otvorilo nové výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie. Kluby, organizácie, spolky aj iniciatívy môžu predkladať žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta do 27. februára. Informovala o tom radnica.
Najväčší objem finančných prostriedkov vo výške 180.000 eur je vyčlenených pre oblasť športu. Nasleduje podpora práce s mládežou (40.000 eur), podpora sociálnych vecí, zdravotníctva a humanitárnej pomoci (30.000 eur), rozvoj mesta a životné prostredie (15.000 eur) a kultúra (15.000 eur).
Ide o nové, upravené výzvy, ktoré schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom februárovom rokovaní. „Pôvodné výzvy, vyhlásené v decembri, boli zrušené. Dôvodom bol nesúlad väčšiny žiadostí s podmienkami stanovenými výzvami a novým všeobecne záväzným nariadením o dotáciách,“ vysvetlila radnica.
