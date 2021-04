Mesto si nevie predstaviť zámenu pozemkov blízko Horského parku

Bratislava 20. apríla (TASR) – Hlavné mesto si nevie veľmi predstaviť takú zámenu pozemkov, pri ktorej by sa súkromník dostal k pozemku veľmi blízko Horského parku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Magistrát tak reaguje na nedávno predstavený návrh pre možné riešenie situácie na Drotárskej ceste, ktoré by zabránilo plánovanej výstavbe na mieste výrubu vyše 80 stromov.



"Obsah ani podmienky prípadnej zámeny, ktorej predmetom by mali byť pozemky na Drotárskej, nepoznáme. Je však ťažké predstaviť si zámenu, prostredníctvom ktorej by súkromník získal takýto pozemok v tesnej blízkosti Horského parku," skonštatovala Rajčanová. Bližšie sa mesto vyjadrovať zatiaľ nechce.



Možný návrh riešenia predstavila začiatkom apríla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Podľa návrhu sa našiel kupec, ktorý je ochotný odkúpiť developerský projekt na Drotárskej ceste. Následne by pozemok vymenil s hlavným mestom za iný pozemok, ktorý sa má nachádzať pod budovou patriacou kupcovi. Ide o pozemok pod budovou bývalej reštaurácie a agentúry na Majakovského ulici, ktorý je v súčasnosti mestský.



"Hlavné mesto si vie zabezpečiť právnymi nástrojmi bezpečie a aby sa riziká nestali. Je to tak jednoduché vyriešiť právne, že to neurobí len ten, kto má strach z toho, že nechávame v Bratislave kvasiť problém desať, dvadsať rokov," podotkla na jednom z aprílových brífingov Aufrichtová. Podľa nej sa dá napríklad vniesť do zmluvy, že ak by došlo k zväčšeniu objemu stavby o viac ako 20 percent, predkupné právo by malo hlavné mesto, prípadne by sa to vrátilo do pôvodného stavu. Dá sa na pozemku vyčleniť pás, ktorý zostane mestu, čím sa zabráni prípadnému zneužitiu.



Starostka návrh označila za elegantné riešenie, návrh privítali aj mnohí miestni obyvatelia z Drotárskej cesty, ktorí proti výrubu stromov i výstavbe bojujú roky. Opačného názoru sú niektorí občianski aktivisti. "Obávam sa, že výmenou pozemku na takomto lukratívnom mieste mesto postupne začne strácať kontrolu nad týmto unikátnym areálom, ktorý je priam určený na oddych a rekreáciu," povedal na margo návrhu predseda OZ Mičurín Marcel Šimončič. Kombinácia vlastníctva pozemku s budovou môže podľa neho definitívne otvárať bránu k prípadnému developerskému projektu.



O prípadnej zámene pozemkov by rozhodovalo bratislavské mestské zastupiteľstvo.