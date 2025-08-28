Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mesto Skalica komplexne zrekonštruovalo Materskú školu Dr. Clementisa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Mesto Skalica získalo na projekt financie z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške vyše 520.000 eur.

Autor TASR
Skalica 28. augusta (TASR) - Mesto Skalica komplexne zrekonštruovalo Materskú školu (MŠ) Dr. Clementisa za viac ako jeden milión eur. V novom školskom roku 2025/2026 sa v obnovených priestoroch otvárajú štyri triedy, ktoré bude navštevovať 85 detí, z toho 26 predškolákov. TASR o tom informoval mediálny servis mesta Skalica.

Pôvodne sa mala rekonštrukcia týkať zníženia energetickej náročnosti, pre havarijný stav však mesto pristúpilo ku komplexnej rekonštrukcii. Došlo napríklad k zatepleniu fasády a strechy, výmene okien, osvetlenia, rekuperácii, k zavedeniu elektrickej regulácie vykurovania či nainštalovaniu fotovoltiky. Obnovené boli aj terasy, vstupy, interiérové podlahy a chodníky v areáli.

Mesto Skalica získalo na projekt financie z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške vyše 520.000 eur. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli vyše 1,1 milióna eur, z čoho vyše 600.000 eur pokrylo mesto z vlastných zdrojov. MŠ už v minulosti získala zelené strechy na troch z piatich pavilónov. Jeden z pavilónov prešiel dispozičnými zmenami, vďaka čomu vznikla nová trieda pre 22 detí.

Pracovisko Dr. Clementisa uvedené do prevádzky v roku 1965 si pripomína 60. výročie svojho vzniku. Bolo posledným pracoviskom, ktoré čakalo na rozsiahlu obnovu. Dlhé roky v tejto budove sídlila súkromná MŠ, preto ju v minulosti nebolo možné zapojiť do projektov financovaných z eurofondov.
