Mesto Skalica má spracovaný projekt rozhľadne na Čupoch, čaká na výzvu

Skalica 11. júla (TASR) - Mesto Skalica má v súčasnosti pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu na výstavbu rozhľadne, ktorá by sa mala nachádzať na vrchole Čupy v Zlatníckej doline, ktorý je vo výške 547 metrov nad morom. Informoval o tom vedúci oddelenia strategického rozvoja Michal Čunderlík.



Dokumentácia je pripravená vrátane potrebných povolení na výstavbu. "Momentálne čakáme na výzvu, v rámci ktorej by sme mohli tento projekt realizovať," uviedol Čunderlík.



Samospráva uvažuje aj nad ďalšou rozhľadňou v blízkosti vysielača Vintoperk. "Tento projekt je súčasťou rozvojového programu mesta Skalica stanoveného na obdobie do roku 2027 a bol schválený mestským zastupiteľstvom," informoval Čunderlík.



Ako doplnil, základným predpokladom na realizáciu tohto zámeru je disponovať spracovanou projektovou dokumentáciou. "Tá zahŕňa rozpočet a všetky potrebné povolenia. Je nevyhnutné zabezpečiť aj zdroj financovania, keďže tento projekt predstavuje nákladnú investíciu," povedal vedúci oddelenia strategického rozvoja.