Mesto Skalica sa nepripojilo k štrajkovej pohotovosti ZMOS-u

Skalica 26. mája (TASR) – Mesto Skalica sa nepripojilo k štrajkovej pohotovosti, ktorú vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) na protest k protiinflačnému balíčku i pre dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. Pre TASR to uviedli z mesta Skalica. Primátorkou mesta je Anna Mierna, ktorá je aj poslankyňou Národnej rady SR za hnutie OĽANO a návrh z dielne rezortu financií v parlamente podporila.



Skalica tvrdí, že sa primárne snažili viesť diskusie s ministerstvom financií za rokovacím stolom. "To je ten priestor, kde dokážete priniesť reálnu pomoc ľuďom. V tomto prípade sa nám podarilo získať niektoré záruky kompenzácií stratených príjmov, čo je určite dobrá správa," uviedla samospráva.



Pozitívne podľa primátorky je, že príjmy samospráv budú kontinuálne rásť aj po prijatí tohto návrhu zákona. Výpadky príjmov samospráv budú podľa jej slov určite problematické, avšak spoločnosť sa nachádza v období, keď zvýšená inflácia otvára otázky prežitia rodín s nižším príjmami. "Aj preto je podľa môjho názoru potrebné prioritne riešiť to, aby deti so svojimi rodičmi neskončili na ulici," doplnila Mierna.



Mestá a obce Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu vo štvrtok o 21.00 h vypnú verejné osvetlenie s cieľom poukázať na stav, ktorý samosprávam hrozí po schválení protiinflačného balíčka.



Tento záver vyplynul z pracovného stretnutia primátorov a starostov obcí a miest okresov Senica, Malacky, Myjava a Skalica. Podľa nich navrhnutý protiinflačný balíček v súčasnej podobe ohrozuje fungovanie základných funkcií samospráv a bude mať priame dosahy na rozpočty miest a obcí. Týmto spôsobom obce Záhoria posúvajú už ohlásenú štrajkovú pohotovosť na vyšší stupeň.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že samosprávy nebudú mať menej peňazí, ako majú v súčasnosti. Deklaruje, že štát poctivým samosprávam určite podá pomocnú ruku, a to rôznymi spôsobmi.