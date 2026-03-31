Mesto Skalica upozorňuje na dočasný zákaz vjazdu do areálu nemocnice
Vjazd bude umožnený len vozidlám záchrannej služby, pričom peší prístup do areálu nemocnice zostáva zachovaný.
Autor TASR
Skalica 32. marca (TASR) - Mesto Skalica upozorňuje na dočasný zákaz vjazdu do fakultnej nemocnice Agel. Hlavný vchod je od pondelka (30. 3.) uzavretý pre osobné automobily, uzávera potrvá približne dva týždne. Deje sa tak z dôvodu prác na výstavbe nového cyklochodníka na Koreszkovej ulici. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vjazd bude umožnený len vozidlám záchrannej služby, pričom peší prístup do areálu nemocnice zostáva zachovaný,“ ozrejmila. Zároveň upozorňuje, že napriek platnému obmedzeniu dochádza k jeho porušovaniu zo strany vodičov osobných vozidiel. Vodičov preto vyzýva, aby dopravné značenie rešpektovali. Na zvýšenú opatrnosť apeluje aj na chodcov, ktorí by nemali prechádzať cez stavenisko, ale využiť najbližší vyznačený priechod pre chodcov.
