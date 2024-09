Mesto Skalica získalo do prenájmu budovu Lekárne Milosrdných bratov

Skalica 6. septembra (TASR) - Mesto Skalica získalo do dlhodobého prenájmu budovu Lekárne Milosrdných bratov na Potočnej ulici. Stane sa novou turistickou pamiatkou. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Vďaka výborným vzťahom medzi predstaviteľmi Skalice a doktorom, generálnym riaditeľom majetkovej správy rehole Milosrdných bratov Michalom Tinákom prišlo k významnej dohode," zhrnulo mesto.



Prostriedky na rekonštrukciu budovy plánujú získať prostredníctvom cezhraničnej spolupráce operačného programu Interreg s mestom Hodonín. Projekt by chceli dokončiť do začiatku novej turistickej sezóny v roku 2025.



"Zreštaurovaný mobiliár, ktorý roky čaká uskladnený a zakrytý, aby sa vrátil na svoje pôvodné miesto, bude opäť robiť radosť Skaličanom," dodala samospráva.