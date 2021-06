Mesto Snina urobilo prvý krok na zaradenie nemocnice do pevnej siete

Snina 3. júna (TASR) – Podmienkou ministerstva zdravotníctva pre zaradenie mestskej Nemocnice Snina do pevnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je vybudovanie neurologického oddelenia s 24-hodinovou starostlivosťou počas siedmich dní v týždni. Ako samospráva informuje na svojej internetovej stránke, mesto urobilo prvý krok k naplneniu tejto požiadavky, má vypracovanú projektovú dokumentáciu k stavbe chýbajúceho oddelenia.



"Projekt stavby zahŕňa výstavbu dvojpodlažného objektu neurologického oddelenia, ambulancií a vyšetrovní ako prístavbu k administratívnej budove, kompletnú rekonštrukciu administratívnej budovy a ostatné stavebné objekty," uviedla Miroslava Špitaliková z oddelenia strategického rozvoja mestského úradu. "Ostatnými stavebnými objektmi" majú byť nové parkovacie plochy, spevnené a cestné plochy, prestrešenie chodníka do budovy nemocnice, oplotenie s potrubným mostom a exteriérové požiarne schodisko. Mestu sa zhotovenie projektovej dokumentácie k novému oddeleniu podarilo zrealizovať vďaka regionálnemu príspevku od ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vo výške 10.000 eur.



Ako Špitaliková podotkla, rozšírenie súčasných služieb nemocnice o neurologické oddelenie je nevyhnutné aj z dôvodu "strategického" umiestnenia nemocnice v blízkosti hraníc s Ukrajinou a tiež dvoch chránených území s hornatým povrchom a nedostatočne vybudovanou dopravnou infraštruktúrou v nárazníkových zónach. Realitou je dostupnosť zdravotníckeho vyšetrenia v čase 60 minút v lete, v zimnom období minimálne 90 minút. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že cestné komunikácie v ochrannom pásme vodárenskej nádrže Starina nemôžu byť chemicky udržiavané. "Obce z tohto územia sú od Sniny vzdialené až do 50 kilometrov, pričom vzdialenosť medzi mestom Snina a ďalším zdravotníckym zariadením v meste Humenné je ďalších 25 kilometrov," doplnila.



Nemocnica Snina poskytuje zdravotnú starostlivosť pre približne 40.000 obyvateľov okresu Snina a okolitých okresov. Mesto ako jej zakladateľ a vlastník môže požiadať o opätovné posúdenie zaradenia do siete urgentných príjmov typu 1 až po vybudovaní neurologického oddelenia.