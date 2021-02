Mesto Sobrance by rado oživilo tradíciu kúpeľníctva

Sobrance 22. februára (TASR) – Oživiť tradíciu kúpeľníctva v Sobraneckých kúpeľoch, a tým rozvinúť i celý región chce mesto Sobrance. Zámer projektu Sobranecké kúpele - výstavba areálu s predpokladanými rozpočtovými nákladmi 17 miliónov eur je aktuálne v zisťovacom konaní posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ako pre TASR potvrdil primátor mesta Pavol Džurina, mesto zároveň podalo žiadosť o vydanie územného rozhodnutia k územiu, na ktorom chce projekt realizovať.



"Vzhľadom na komplikované majetkovoprávne vzťahy v existujúcom historickom areáli Sobraneckých kúpeľov pristúpil navrhovateľ k myšlienke vytvoriť nový areál nezaťažený týmito problémami," uvádza zámer projektu s tým, že nový areál situovaný v tesnej blízkosti niekdajších Sobraneckých kúpeľov by mal byť "verejnoprospešným počinom v duchu rozvíjania telesnej, kultúrnej a psychickej stránky človeka". Novozriadené kúpele by tak mali poskytovať zdravotnú starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a majú využívať prírodné liečivé vody, vhodné na liečenie a uznané na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.



Ako tiež vyplýva zo zámeru, okrem objektov priamo súvisiacich s kúpeľníctvom, ubytovacej budovy, budovy pre balneoterapiu a nového vrtu by mali v areáli vzniknúť viaceré vonkajšie športoviská, športová hala a tiež amfiteáter a vyhliadková veža.



V prípade, že EIA odobrí vznik kúpeľného areálu, mesto Sobrance sa bude snažiť o delimitáciu predmetnej parcely od Slovenského pozemkového fondu. "Navrhovaná činnosť Sobranecké kúpele – výstavba areálu vzhľadom na finančnú náročnosť celého zámeru, ako aj na rozsah stavebných prác v rámci jednotlivých stavebných objektov bude realizovaná vo viacerých etapách podľa dostupnosti finančných prostriedkov," uvádza zámer k termínu realizácie projektu.