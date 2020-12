Mesto Sobrance upustilo z viacerých plánovaných investícií na rok 2021

Sobrance 15. decembra (TASR) – Viacero plánovaných investícií z budúcoročného rozpočtu Sobraniec počas jeho prípravy pre nedostatok finančných zdrojov vypustili. Pre TASR to povedal primátor mesta Pavol Džurina. O návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2024 má v utorok popoludní rozhodnúť mestské zastupiteľstvo (MsZ).



Celkové príjmy rozpočtu mesta Sobrance na rok 2021 sú rozpočtované vo výške 9,4 milióna eur. Kapitálové výdavky by mali dosiahnuť necelých 2,4 milióna eur. Na ich krytie mesto uvažuje s návratnými zdrojmi financovania – úvermi, čo má pomôcť pokryť financovanie spoluúčastí na projektoch.



„Na sídlisku sme plánovali napríklad tzv. staničky na tuhý komunálny odpad, počítali sme so sumu 50.000 eur. Napokon sme ich vyškrtli. Časť by sme však chceli zrealizovať z financií z rezervného fondu. Škrtnúť sme museli aj parkovisko pri základnej škole. Budúcoročné zdroje ani zďaleka nezodpovedajú našim predstavám toho, čo by sme chceli v budúcom roku urobiť,“ povedal primátor.



Ak by nedošlo k poklesu príjmov podielových daní pre koronakrízu, podľa neho by sa to odrazilo aj vo výdavkovej časti. „Na budúci rok však máme v návrhu rozpočtu zakomponované dve veľké stavby, ktoré by sa mali zrealizovať. Ide o výstavbu novej materskej školy a nový park v medziblokovom priestore,“ povedal s tým, že financované budú z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje v oboch prípadoch päť percent. Ak poslanci predložený návrh rozpočtu schvália, spolu takmer dva milióny eur pôjdu napríklad aj na výstavbu kompostoviska, na projektové dokumentácie, rekonštrukcie denného centra a zariadení pre seniorov, priestorov pre mestskú políciu, či domu smútku. Obnoviť chcú aj chodník na Školskej ulici i odborné učebne na tunajších základných školách.