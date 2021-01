Spišská Belá plánuje otvoriť ďalšie tri mobilné odberné miesta

Spišská Belá 27. januára (TASR) – V meste Spišská Belá by mali k aktuálne fungujúcemu mobilnému odberovému miestu pri mestskom úrade pribudnúť ďalšie tri. Informuje o tom radnica na svojej webovej stránke.



Nové mobilné odberové miesta by sa mali v dohľadnej dobe nachádzať na parkovisku pri supermarkete, na parkovisku pri futbalovom štadióne a tretie MOM by mali zriadiť v dennom centre v mestskej časti Strážky na ulici Ladislava Medňanského.



Zriaďovanie nových MOM je výlučne v kompetencii štátnych orgánov, v tomto prípade Ministerstva zdravotníctva SR po schválení Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade. Ako ozrejmila radnica, požiadavka z jej strany na otvorenie nových MOM bola už od soboty.



„Mesto Spišská Belá poskytlo maximálnu súčinnosť a všetky potrebné vyjadrenia a povolenia už v priebehu minulého týždňa. Fungovanie, rýchlosť práce a stanovené podmienky nedokážeme ovplyvniť, o termíne spustenia prevádzky troch nových MOM budeme verejnosť informovať prostredníctvom webových stránok a mestského rozhlasu,“ dodáva samospráva.



V Spišskej Belej otestovali cez víkend v rámci celoplošného skríningového testovania na ochorenie COVID-19 spolu 1962 osôb, z nich malo 14 pozitívny výsledok. Miera pozitivity je tak na úrovni 0,71 percenta.