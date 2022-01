Mesto Spišská Nová Ves garážový dom na sídlisku Mier nateraz nepostaví

Spišská Nová Ves 19. januára (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves ustúpilo od zámeru uzavrieť zmluvu o prenájme pozemkov so spoločnosťou SELL Slovakia na výstavbu garážového domu na sídlisku Mier. „Napriek tomu, že sa projekt z technického hľadiska javí s určitými obmedzeniami ako priechodný, z pohľadu hĺbkovej právnej analýzy predstavuje určitú mieru rizikovosti. Právna analýza poukazuje najmä na majetkové a právne problémy v prípade nedostatku financií na strane investora a s tým spojené riziká s ukončením stavby,“ zdôvodnila vedúca právneho oddelenia na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi Lucia Duláková.



Ešte v roku 2020 oslovila spomínaná spoločnosť mesto s ponukou realizácie výstavby podzemného garážového domu. Keďže problematika nedostatku parkovacích miest sa týka aj Spišskej Novej Vsi, ponukou sa začalo zaoberať tamojšie mestské zastupiteľstvo. Poslanci projekt uvítali a vyjadrili mu všeobecnú podporu. Zároveň súhlasili s vyhlásením verejnej obchodnej súťaže na nájom pozemku, na ktorom by mal v budúcnosti garážový dom stáť.



„Následne mesto pristúpilo k technickému, ale aj právnemu posúdeniu možných prínosov a rizík budúcej výstavby. Po komplexnom zvážení vyššie uvedených skutočností sa mesto rozhodlo využiť svoje právo a so spoločnosťou SELL Slovakia nájomnú zmluvu nepodpísať,“ dodala Duláková. Investor tam plánoval postaviť viac ako 70 garážových boxov. Samospráva však nevylúčila možnosť, že v danej lokalite v budúcnosti garážový dom vyrastie.