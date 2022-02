Mesto Spišská Nová Ves hľadá nájomcov do priemyselnej zóny

Spišská Nová Ves 18. februára (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves ako vlastník a prevádzkovateľ priemyselnej zóny Podskala vyhlásilo výzvu na predkladanie investičných zámerov na jej využitie. Lehota predkladania ponúk je do 10. marca, informuje samospráva na svojej internetovej stránke.



"Evidujeme viacero žiadostí o prenájom pozemkov v tejto priemyselnej zóne. Z uvedeného dôvodu sme pristúpili k návrhu na využitie plochy, na ktorej by mohli vzniknúť nové investície a pracovné miesta," uvádza mesto.



Záujemcovia o ponúkané pozemky majú spracovať jednoduchú dispozičnú štúdiu, v ktorej predstavia svoj investičný zámer, zároveň majú vyplniť formulár, do ktorého uvedú požiadavky na inžinierske siete a dopravné napojenie. Formulár je dostupný na mestskej webstránke. "Na základe predložených zámerov mesto zvolá pre predbežných záujemcov pracovné stretnutie, v ktorom predstaví spôsoby financovania a vybudovania sietí, prístupovej komunikácie a predpokladané výšky nájmu," doplnila samospráva.