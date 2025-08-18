< sekcia Regióny
Mesto Spišské Podhradie chystá obnovu ZŠ za 1,8 milióna eur
Mesto bolo úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Spolufinancovanie radnice má predstavovať desať percent.
Autor TASR
Spišské Podhradie 18. augusta (TASR) - Mesto Spišské Podhradie chystá obnovu základnej školy (ZŠ) na Palešovom námestí zhruba za 1,8 milióna eur. Ide o dve budovy, ktoré boli postavené v 17. storočí a sú zapísané v zozname UNESCO. TASR o tom informoval primátor Michal Kapusta.
Ako uviedol, mesto bolo úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Spolufinancovanie radnice má predstavovať desať percent. „Zámerom tohto projektu je obnova školy so zameraním na energetiku a bezbariérovosť - zateplenie obvodového plášťa, realizácia sanačných omietok, inštalácia a modernizácia systémov prípravy teplej vody, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropov, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia chladenia a vetrania, rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia, vnútorná úprava stien a stropov, realizácia debarierizačných opatrení,“ spresnil Kapusta s tým, že projekt by mala priniesť 45-percentnú úsporu na energiách.
Mesto v súčasnosti vyhodnocuje verejné obstarávanie. Podľa primátora by stavenisko chceli úspešnému uchádzačovi odovzdať na jeseň, pričom práce by mali trvať rok a pol. Realizovať by sa mali za plnej prevádzky školy. „Niektoré triedy však dočasne možno budeme musieť presťahovať,“ dodal.
