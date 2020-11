Mesto Spišské Podhradie dalo na prvé kolo testovania asi 6000 eur

Spišské Podhradie 5. novembra (TASR) – Mesto Spišské Podhradie stálo prvé kolo testovania približne 6000 eur, z toho na jedno odberné miesto dala radnica asi 1500 eur za dva dni. Uviedol to pre TASR primátor mesta Michal Kapusta.



V Spišskom Podhradí zriadia aj v druhom kole testovania počas víkendu 7. a 8. novembra štyri odberné miesta, ktoré budú vonku. Na odbery bude slúžiť areál mestského úradu na Mariánskom námestí 34 a 37, vonkajší areál budovy mestskej knižnice na ulici Starý jarok 44 a posledným miestom je vonkajší priestor pred kultúrnym domom, Katúň 15.



Radnica na svojej webovej stránke zverejnila aj odporúčaný rozpis testovania, kde by mohli obyvatelia chodiť podľa jednotlivých ulíc. „Ak budú voľné kapacity v inom odbernom mieste, tak ich môžete využiť. Do časti Katúň sa môžu ísť testovať aj obyvatelia mesta, ktorí patria do odberových miest číslo 1, 2 a 3. Odberové miesto v Katúni bude otvorené počas oboch dní najmä z toho dôvodu, aby sme odľahčili odberné miesta v meste,“ dodáva samospráva.



Primátor podotkol, že aktuálne majú na testovanie dostatok dobrovoľníkov a administrátorov. Na druhé kolo mesto ešte doobjednalo rukavice a overaly menších čísel a keďže sa testuje vonku, dorábajú v stanoch kúrenie formou elektrických ohrievačov.