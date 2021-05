Mesto Spišské Podhradie ukončilo práce na troch projektoch

Spišské Podhradie 21. mája (TASR) – Mesto Spišské Podhradie v tomto období úspešne ukončilo práce na troch projektoch. Prvým z nich je projekt s názvom „Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie – západ“. Ďalej došlo k vybudovaniu mestskej komunikácie na ulici sv. Jána Pavla II. Radnica tiež dokončila projekt, ktorý zabezpečil bezbariérový prístup hendikepovaných obyvateľov do verejných budov v meste. TASR o tom informoval primátor Michal Kapusta.



Ako ďalej priblížil, projekt s názvom Komplexná obnova Mariánskeho a Palešovho námestia - Spevnené plochy Palešovo námestie - západ je v celkovej výške oprávnených výdavkov 211.874,81 eura, z toho dotácia z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je 105.937,40 eur. „Rekonštrukčné práce spočívali v obnove spevnených plôch, ktoré prepájajú Mariánske a Palešovo námestie s Galovou ulicou, a spevnených plôch medzi farou a kostolom Narodenia Panny Márie,“ ozrejmil primátor.



Radnica podľa slov Kapustu vybudovala aj mestskú komunikáciu na novovzniknutej ulici sv. Jána Pavla II., kde je už postavených približne 30 nových rodinných domov. Celkové náklady na túto komunikáciu boli vo výške 155.133,31 eura. Radnica ju financovala z vlastných zdrojov.



Samospráva ukončila aj projekt, ktorý bol financovaný Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Vďaka nemu vytvorili bezbariérový prístup pre imobilných ľudí vo verejných budovách mesta. „Vznikla nová plošina pre imobilných do kongresovej a tanečnej sály v polyfunkčnom objekte na sídlisku Hrad. To znamená, že do kongresovej, koncertnej a tanečnej sály sa už dostanú aj ľudia s obmedzeným pohybom,“ vysvetlil primátor.



Ako doplnil, zároveň zabezpečili bezbariérovosť do mestskej knižnice, galérie a múzejnej expozície v budove mestského kultúrneho strediska na ulici Starý jarok pomocou pásových a kolieskových schodolezov. Bezbariérovosť je zabezpečená aj v oboch materských školách v Spišskom Podhradí – taktiež pomocou pásových schodolezov. Primátor dodal, že celková výška tejto investície je 35.000 eur.