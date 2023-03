Ste z Brezna? Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu pre občanov

Brezno 15. marca (TASR) – Mesto Brezno spustilo v týchto dňoch novú mobilnú bezplatnú aplikáciu, vďaka ktorej získa každý, kto si ju stiahne do svojho mobilu, aktuálne informácie o dianí v tejto horehronskej metropole. TASR o tom informoval brezniansky viceprimátor Andrej Barančok.



"Na jednom mieste obyvatelia nájdu našu webovú stránku, sociálne siete, mestské noviny Brezňan, informácie o športových a kultúrnych podujatiach, program kina, autobusové a železničné spoje. Jeden z modulov je aj ponuka práce, kde zamestnávatelia môžu uverejňovať pracovné ponuky, ako aj susedská burza, kde ľudia budú môcť pohodlne predávať svoje produkty alebo veci, ktoré už nepotrebujú," priblížil Barančok.



Aplikáciu Brezno si možno stiahnuť do telefónu prostredníctvom Google Play alebo App Store. Pomocou modulu "nastavenia" sa dajú označiť oblasti, z ktorých majú používatelia záujem prijímať notifikácie.



"Je to významný krok informovanosti samosprávy pre našich obyvateľov. Odteraz budú mať takpovediac všetko na pár klikov vo svojom mobile. Jeden z modulov v danej aplikácii je aj odkaz pre starostu, kde môžu jednoducho za pár sekúnd poslať svoje podnety, aby sme ich vedeli rýchlejšie vyriešiť. Tým sa Brezno ešte viac stáva otvorenou samosprávou," zdôraznil primátor Tomáš Abel.



Aplikácia poskytuje občanom či návštevníkom regiónu i ďalšie témy, ktorých cieľom je poskytnúť im všetky potrebné informácie. "Zároveň spúšťame aj oficiálny mestský instagramový profil, aby sme sa ešte viac priblížili a propagovali pre návštevníkov," dodal Barančok.