Mesto Stará Turá otvára novú lokalitu pre individuálnu bytovú výstavbu
Autor TASR
Stará Turá 5. mája (TASR) - Dobudovaním prístupových ciest a spevnených plôch ukončilo mesto Stará Turá výstavbu kompletnej infraštruktúry pre individuálnu výstavbu bytových domov v lokalite Nové Hnilíky. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.
Mesto tak urobilo dôležitý krok v rozvoji bytovej výstavby. V lokalite určenej na individuálnu výstavbu rodinných domov už skôr dobudovali kanalizáciu, vodovod, elektrické prípojky a osvetlenie.
„Lokalita Nové Hnilíky patrí medzi kľúčové rozvojové územia mesta Stará Turá. Vďaka svojej polohe na mierne južnom svahu ponúka budúcim stavebníkom tiché prostredie s atraktívnym výhľadom, pričom zostáva v dobrej dostupnosti do centra mesta. Táto lokalita spája pokoj vidieckeho bývania s výhodami života v meste,“ informuje mesto.
Výstavba komunikácií bola jedným z najdôležitejších stavebných objektov projektu. Pribudli nové asfaltové cesty a chodníky zabezpečujúce prístup k jednotlivým parcelám, ako aj príjazdové trasy vrátane prepojenia smerom k Družstevnej ulici. Dobudovanou dopravnou sieťou sú tak Nové Hnilíky pripravené na to, aby sa zmenili na modernú rezidenčnú štvrť.
„Mesto pozemky v tejto lokalite predáva formou obchodnej verejnej súťaže, čo zaručuje férový prístup pre všetkých záujemcov. Ponuka vlastných stavebných pozemkov v katastri mesta umožňuje udržať ekonomicky aktívne rodiny, ktoré by inak hľadali bývanie v okolitých obciach. Nová výstavba rodinných domov primárne priťahuje mladé rodiny, čo je nevyhnutné na zvrátenie prirodzeného úbytku obyvateľstva,“ doplnila radnica.
