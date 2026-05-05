Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 5. máj 2026Meniny má Lesia a Lesana
< sekcia Regióny

Mesto Stará Turá otvára novú lokalitu pre individuálnu bytovú výstavbu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Mesto tak urobilo dôležitý krok v rozvoji bytovej výstavby.

Autor TASR
Stará Turá 5. mája (TASR) - Dobudovaním prístupových ciest a spevnených plôch ukončilo mesto Stará Turá výstavbu kompletnej infraštruktúry pre individuálnu výstavbu bytových domov v lokalite Nové Hnilíky. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.

Mesto tak urobilo dôležitý krok v rozvoji bytovej výstavby. V lokalite určenej na individuálnu výstavbu rodinných domov už skôr dobudovali kanalizáciu, vodovod, elektrické prípojky a osvetlenie.

„Lokalita Nové Hnilíky patrí medzi kľúčové rozvojové územia mesta Stará Turá. Vďaka svojej polohe na mierne južnom svahu ponúka budúcim stavebníkom tiché prostredie s atraktívnym výhľadom, pričom zostáva v dobrej dostupnosti do centra mesta. Táto lokalita spája pokoj vidieckeho bývania s výhodami života v meste,“ informuje mesto.

Výstavba komunikácií bola jedným z najdôležitejších stavebných objektov projektu. Pribudli nové asfaltové cesty a chodníky zabezpečujúce prístup k jednotlivým parcelám, ako aj príjazdové trasy vrátane prepojenia smerom k Družstevnej ulici. Dobudovanou dopravnou sieťou sú tak Nové Hnilíky pripravené na to, aby sa zmenili na modernú rezidenčnú štvrť.

„Mesto pozemky v tejto lokalite predáva formou obchodnej verejnej súťaže, čo zaručuje férový prístup pre všetkých záujemcov. Ponuka vlastných stavebných pozemkov v katastri mesta umožňuje udržať ekonomicky aktívne rodiny, ktoré by inak hľadali bývanie v okolitých obciach. Nová výstavba rodinných domov primárne priťahuje mladé rodiny, čo je nevyhnutné na zvrátenie prirodzeného úbytku obyvateľstva,“ doplnila radnica.
.

Neprehliadnite

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

Fico sa v sobotu v Moskve stretne s ruským prezidentom Putinom

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit