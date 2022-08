Stropkov po troch rokoch ožije počas víkendu jarmokom

Stropkov 4. augusta (TASR) – V Stropkove vrcholia prípravy na nadchádzajúci 26. ročník Stropkovského jarmoku, ktorý sa uskutoční od piatka do nedele (5. - 7. 8.). Jarmoku, ktorého novodobá tradícia sa začala v lete 1994, predchádza séria sprievodných podujatí, obmedzí tiež dopravu v meste. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák.



Prvým zo sprievodných podujatí bolo v utorok (2. 8.) otvorenie autorskej výstavy výtvarníka Jozefa Križanovského Spomienky na starý Stropkov v mestskej knižnici. V rovnaký deň sa začal v meste medzinárodný maliarsky plenér za účasti amatérskych umelcov zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Ukrajiny, vernisáž vzniknutých diel je naplánovaná na štvrtok podvečer v galérii kaštieľa. V stredu (3. 8.) zorganizovala samospráva jarmočnú kvapku krvi, do ktorej sa zapojilo 20 darcov, v meste a jeho okolí tiež prebieha 31. ročník medzinárodného futbalového turnaja žiakov Memoriál Alojza Lehockého.



"Vo štvrtok sa v spoločenskej sále kultúrneho strediska uskutoční výstava fotografií Antona Hričana a obrazov tunajšieho rodáka Štefana Markoviča pod názvom Chlapci z Hrnčiarskej ulice. V piatok nás ešte čaká otvorenie stálej expozície mapujúcej 60 rokov podniku Tesla v muzeálnych priestoroch kaštieľa," doplnil primátor Ondrej Brendza.



Ďalším zo sprievodných podujatí jarmoku je Festival kultúry pohraničia organizovaný v rámci projektu cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. "Počas neho budú prezentované slovenské i poľské folklórne súbory, v uličke remesiel v mestskom parku odprezentujú svoje umenie ľudoví remeselníci a k dispozícii budú aj domáce výrobky z oblasti pohraničia," priblížil Novák. V kultúrnom programe vystúpia v piatok a sobotu domáce i zahraničné súbory a skupiny.



"Dejisko jarmoku bude na uliciach Hlavná, Zámocká a Námestí SNP, kde sa sústredia stánky s občerstvením a hlavné pódium. Jarmok si preto vyžiada aj značné dopravné obmedzenia," doplnil hovorca s tým, že doprava bude z centra mesta vylúčená od skorého piatkového rána do nedeľného popoludnia. Obchádzková trasa pre tranzit bude viesť cez mestskú časť Bokša, ostatnú presmerujú cez ulice Krátka, Matice slovenskej a Mlynská.