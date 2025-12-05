< sekcia Regióny
Mesto Stropkov prehralo súdny spor o vyše 735.000 eur
Svojím podpisom zaviazal mesto vyplatiť spomenutej spoločnosti sedem percent zo sumy 3,5 milióna eur, ktorú získali na projekt odkúpenia a rekonštrukcie hnedého priemyselného parku.
Autor TASR
Stropkov 5. decembra (TASR) - Mesto Stropkov musí na základe verdiktu Krajského súdu v Košiciach zaplatiť spoločnosti EC-EDMA bezmála 736.000 eur. Rovnako tiež trovy konania, žalobcom vyčíslené na vyše 76.000 eur. O ich definitívnej výške však rozhodne samostatným uznesením Okresný súd (OS) vo Svidníku. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.
Samospráva tvrdí, že doplatila na nezodpovedné konanie bývalého primátora Petra Obrimčáka, ktorý v roku 2008 podpísal bez vedomia poslancov i vedenia mestského úradu mandátnu zmluvu so súkromnou spoločnosťou EC-EDMA. Svojím podpisom zaviazal mesto vyplatiť spomenutej spoločnosti sedem percent zo sumy 3,5 milióna eur, ktorú získali na projekt odkúpenia a rekonštrukcie hnedého priemyselného parku (HPP). Súdny spor trval od júna 2013, keď firma zažalovala mesto.
„Celá kauza sa začala 1. júla 2008. Vtedy bývalý primátor uzatvoril spomínanú mandátnu zmluvu. Stropkovská firma sa v nej zaviazala vykonať pre samosprávu úkony súvisiace s podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na kúpu a rekonštrukciu HPP v areáli bývalej STS. Mesto bolo vo výzve úspešné a vo februári 2009 podpísalo s ministerstvom hospodárstva zmluvu o poskytnutí NFP vo výške 3,5 milióna eur. Odmenou pre firmu malo byť sedem percent z celkovej sumy projektu pripísanej mestu,“ vysvetlil Novák.
Tohto nároku by sa podľa jeho slov EC-EDMA vzdala len v prípade, ak by bola vybraná vo verejnom obstarávaní ako dodávateľ rekonštrukčných prác. „To sa však nestalo, spoločnosť EC-EDMA sa do súťaže ani neprihlásila a stavebné práce zabezpečoval iný dodávateľ. Druhú časť odmeny malo tvoriť právo EC-EDMA vykonávať správu HPP po zrealizovaní projektu. Ani to nebolo možné splniť, keďže prenechanie správy nadobudnutého a zrekonštruovaného majetku tretej osobe by bolo v rozpore so zmluvou o NFP,“ vysvetlil Novák.
Podľa primátora mesta Stropkov Ondreja Brendzu ani jeden zo záväzkov vyplývajúcich z mandátnej zmluvy nebolo možné naplniť z dôvodu, že pre absenciu jej schválenia v zastupiteľstve, ako aj základnej finančnej kontroly v rámci mestského úradu nenadobudla zmluva platnosť ani účinnosť. „Bývalý primátor tak pri jej uzavretí konal v rozpore so zákonom o majetku obcí i zákonom o obecnom zriadení,“ uviedol Brendza.
Projekt v Stropkove ukončili v závere roka 2012. V polovici nasledujúceho roka zažalovala firma samosprávu a žiadala vyplatiť takmer 270.000 eur s príslušenstvom. Prvostupňový súd vydal následne platobný rozkaz, v ktorom mesto zaviazal vyplatiť spolu 372.000 eur. V decembri 2013 podalo mesto voči tomuto rozhodnutiu odpor, rozkaz bol v plnom rozsahu zrušený. Ďalšiu žalobu podala EC-EDMA 14. októbra 2014, krátko pred komunálnymi voľbami, a to už od mesta žiadali zaplatenie sumy vyše 912.000 eur s príslušenstvom. V nasledujúcom období ju ale v celom rozsahu vzali späť.
Prvý rozsudok v predmetnom spore bol vydaný 24. apríla 2017 a následne padli viaceré rozhodnutia súdov. Rozhodovanie v celej kauze neskôr pripadlo Krajskému súdu v Košiciach. Ten 26. augusta 2025 v celom rozsahu potvrdil verdikt svidníckeho OS. Mesto sa s dovolaním obráti na Najvyšší súd SR.
Rozsudok nadobudol právoplatnosť 2. decembra a 4. decembra mesto uhradilo na účet právneho zástupcu žalobcu sumu 735.366,39 eura. Samotná istina predstavuje 269.639,32 eura, úroky z omeškania ďalších takmer 465.687,07 eura. Na novembrovom zasadnutí zastupiteľstva mestskí poslanci schválili prijatie úveru vo výške 600.000 eur, ktorým vykryjú všetky výdavky tohtoročného kapitálového rozpočtu a vysúdenú sumu uhradí samospráva z vlastných prostriedkov.
