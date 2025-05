Stropkov sa zapojil do projektu na podporu vidieka

Stropkov 29. mája (TASR) - Ponúknuť odpoveď na dlhodobý problém vyľudňovania vidieckych oblastí prostredníctvom rozvoja práce na diaľku, digitálnej infraštruktúry a inovatívnych modelov riadenia je cieľom projektu medzinárodného projektu, ktorého súčasťou je mesto Stropkov. TASR o tom informoval hovorca Stropkova Peter Novák.



V uplynulých dňoch sa podľa jeho slov v slovinskej Panonskej Vasi pri Moravských Topliciach uskutočnilo úvodné stretnutie projektu Danube4Rural.com, ktorý je financovaný z programu Interreg Danube Region. Partneri z 11 krajín diskutovali o témach, ako je zlepšenie infraštruktúry a digitálnej konektivity, adaptácia miestnych politík, finančné stimuly a regulačné rámce a analýza potrieb digitálnych pracovníkov.



Mesto Stropkov sa do projektu zapojilo spoločne s OZ Také naše ako asociovaný partner a pilotné územie na Slovensku, kde sa budú testovať konkrétne opatrenia zamerané na prilákanie takzvaných digitálnych nomádov a vytváranie vhodných podmienok na ich život a prácu v regióne.



„Obyvateľstvo vo vidieckych oblastiach naďalej ubúda, mladí ľudia odchádzajú za prácou do miest a zahraničia. Projekt Danube4Rural.com, ktorý prepája 11 krajín podunajského regiónu, má za cieľ odpovedať na otázky, ako zastaviť vyľudňovanie vidieka a vytvoriť podmienky, aby sa práca na diaľku stala bežnou súčasťou vidieckeho života,“ uviedol Novák.



„Zapojením sa do projektu Danube4Rural.com získavame nielen cenné skúsenosti, ale aj príležitosť priniesť do nášho regiónu praktické riešenia, ktoré môžu pomôcť oživiť vidiek a zastaviť odlev mladých ľudí. Veríme, že Stropkov sa môže stať príkladom úspešného spojenia tradičného života s digitálnou budúcnosťou,“ povedal primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Vedúcim partnerom projektu, ktorý potrvá do konca septembra 2027, je slovinská obec Moravské Toplice. Medzi ďalších partnerov patria výskumné inštitúcie, agentúry, samosprávy a občianske združenia z Rakúska, Slovenska, Srbska, Moldavska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Čiernej Hory a Bosny a Hercegoviny.