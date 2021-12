Mesto Stropkov vydalo kalendár s historickými pohľadnicami

Stropkov 22. decembra (TASR) - Historické pohľadnice mesta od začiatku 20. storočia do prelomu milénia zachytáva kalendár, ktorý vydalo mesto Stropkov. Na jeho tvorbe sa podieľali i súkromní zberatelia. TASR o tom informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



"Pri návrhu kalendára na rok 2022 sme chceli určitým spôsobom nadviazať na úspešné edície mapujúce bohatú históriu Stropkova. V roku 2019 bol veľký záujem o kalendár Stropkov v časoch Rakúsko – Uhorska no a v tomto roku bol kalendár s názvom Veľké osobnosti malého mesta ocenený ako najkrajší na Slovensku," priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Prípravám na tvorbu budúcoročného kalendára predchádzal rešerš dostupných archívov a veľa pomohli aj súkromní zberatelia. Do finále sa tak dostali staré pohľadnice z čias Rakúsko – Uhorska, prvej Československej republiky i socialistického Československa druhej polovice 20. storočia.



"Dobové pohľadnice zachytávajú napríklad meniace sa centrum mesta, rodiacu sa bytovú výstavbu či historické premeny mestského parku, ale aj dnes už takmer zabudnutú podobu niekdajších hotelov Tokajík a Ondava. Nechýbajú ani dobové poštové známky a pečiatky tunajšieho poštového úradu," doplnil primátor.



Pohľadnice pochádzajú zo súkromných zbierok Stropkovčanov Jozefa Kiklicu, Ľuboslava Šmajdu, Pavla Bujdoša a Daniela Slivku, ako aj z archívu Krajského múzea v Prešove.



Kolektív tvorcov teší, že historická tematika je populárna u verejnosti a nápadmi zo Stropkova sa v uplynulom období inšpirovali aj niektoré susedné mestá.