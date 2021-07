Mesto Stropkov vyhlásilo lokálne pamätihodnosti mesta

Stropkov 16. júla (TASR) - Popularizovať a ešte viac dostať do povedomia verejnosti pamätihodnosti regionálneho významu sa rozhodlo mesto Stropkov. Na svojom poslednom rokovaní schválili poslanci mestského zastupiteľstva návrhy na prvé oficiálne uznané pamätihodnosti Stropkova na rok 2021. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Novák.



"V každom meste či obci sú okrem národných kultúrnych pamiatok ďalšie hnuteľné a nehnuteľné objekty, udalosti a názvy, takzvané pamätihodnosti. Tie nie sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, ale majú pre obec kultúrno-historickú alebo umelecko-remeselnú hodnotu a súvisia s históriou a životom na danom území. Predstavujú preto pre každé mesto osobitnú a špecifickú hodnotu," priblížil predkladateľ návrhu Tibor Kubička, vedúci odboru školstva a kultúry mestského úradu (MsÚ).



Medzi hmotné nehnuteľné pamätihodnosti poslanci zaradili mestský cintorín z roku 1763 a Chrám sv. Cyrila a Metoda, medzi hmotné hnuteľné pamätihodnosti symboly Stropkova - erb, vlajku, insígnie a pečať.



Medzi nehmotné pamätihodnosti boli zaradené dátumy, výročné dni mesta Stropkov, ako 12. marec 1404, keď vznikla prvá historická písomná zmienka, a 28. november 1944, keď bolo mesto počas druhej svetovej vojny oslobodené.



"Aj takýmto spôsobom sa snažíme oboznámiť našich obyvateľov a širokú verejnosť s kultúrnym a historickým dedičstvom mesta. Status pamätihodnosti nepredstavuje obmedzenie vlastníckych práv majiteľov a nemá vplyv na zvýšenie rozpočtu mesta. Evidencia má byť akýmsi odporúčaním pre majiteľov, aby pamätihodnosti zachovali a starali sa o ne v súlade s princípom ochrany ich kultúrno-historických hodnôt," doplnil Kubička.



Začiatkom tohto roka ustanovil primátor Ondrej Brendza sedemčlennú komisiu, ktorá posudzovala jednotlivé návrhy mesta i verejnosti. Do výberu sa dostalo zhruba šesťdesiat návrhov na pamätihodnosti.



Schválené pamätihodnosti plánuje samospráva viac propagovať, prvým krokom bude ich označenie a takisto vydanie informačných letákov so zoznamom i opisom jednotlivých objektov či udalostí. Zoznam pamätihodností bude podľa Nováka každoročne rozširovaný o ďalšie lokálne vzácnosti.