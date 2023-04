Mesto Stropkov zrekonštruovalo jubilárny park za 193.000 eur

Stropkov 8. apríla (TASR) – Mesto Stropkov v rámci cezhraničnej spolupráce zrekonštruovalo historický jubilárny park. Bol vytvorený v roku 1896 pri príležitosti mileniálnych osláv uhorského kráľovstva. Slávnostne ho plánuje otvoriť v lete spolu s partnermi v rámci záverečnej konferencie.



"Začali sme ho rekonštruovať v minulom roku. Stavbu realizuje náš mestský podnik Služba v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko s našimi partnermi Sekowa, Bobowa a Nižná Polianka. Obstarali sme jednak investičnú časť projektu, ktorá spočíva v samotnej rekonštrukcii parku, ale súčasťou sú aj mäkké aktivity. Náklady na investičnú časť na rekonštrukciu parku dosiahli 193.000 eur," uviedol pre TASR primátor Stropkova Ondrej Brendza.



Park dostal nový povrch z maloformátovej porfýrovej dlažby. Nainštalované bolo nové osvetlenie, lavičky a ďalší mobiliár. "Park je zmodernizovaný, hoci je historický. Vytvorili sme tak nový mestotvorný prvok a verím, že aj atraktívne verejné priestranstvo, ktoré bolo naposledy obnovované niekedy v polovici 90. rokov minulého storočia," priblížil Brendza a doplnil, že park je v podstate dokončený. Mimo projektu dokončujú oplotenie z vlastných prostriedkov mesta.



Rekonštrukcia parku je podľa jeho slov takpovediac pokračovaním rekonštrukcie historického námestia, ktorá by mala vyvrcholiť finálnou etapou. "Zostala nezrekonštruovaná časť parku pri fontáne. Malo by to byť súčasťou rekonštrukcie poslednej etapy námestia. Preto sme to vynechali, lebo tam siaha až jedna časť nášho stropkovského hradu. Rekonštrukcia je plánovaná v ďalšom období. Do konca mája prebieha súťaž v štúdii návrhov v rámci ideového riešenia námestia cez Slovenská komora architektov," povedal primátor.



V rámci projektu rekonštrukcie jubilárneho parku bola vydaná aj nová publikácia z edície Mystériá viery. "Štvrtú časť tejto edície pripravil opäť náš mestský historik a kronikár Ľuboslav Šmajda. Nesie názov Oltárni svätci a svätice - Sanktuárium Najsvätejšieho Tela Pána, Kostol Najsvätejšej Trojice. Knihou chceme poukázať na spoločné kultúrne, duchovné dedičstvo tohto nášho územia spolu s Poliakmi. Je preto vydaná v slovenskom aj poľskom jazyku," priblížil Brendza.