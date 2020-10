Mesto Štúrovo ukončilo obnovu škôlky na Bartókovej ulici

Štúrovo 13. októbra (TASR) – Mesto Štúrovo ukončilo rekonštrukciu Materskej školy (MŠ) na Bartókovej ulici. Ide o najväčšiu MŠ v meste, do ktorej chodí takmer polovica z celkového počtu 276 škôlkarov.



Obnova budovy bola dokončená už v apríli tohto roka, následne sa však odstraňovali kolaudačné nedostatky. „V rámci projektu sa komplex rozšíril o novú triedu a telocvičňu, presklili sa jestvujúce lodžie v pavilónoch, ktorých fasády a strechy sa zateplili, a inštalovali sa aj nové interiérové prvky. Momentálne prebieha kolaudačné konanie, ktoré by malo nadobudnúť právoplatnosť v priebehu októbra,“ uviedol primátor Eugen Szabó.



Podľa jeho slov venuje mesto škôlkam značnú pozornosť. „V uplynulých rokoch sme do danej oblasti vložili mnoho energie. Vlani sme informovali, že materská škola na Družstevnom rade prešla významnou rekonštrukciou, a teraz môžeme s radosťou konštatovať, že sa ukončila aj obnova škôlky na Bartókovej ulici,“ dodal Szabó.