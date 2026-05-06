Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Mesto Svidník otvára tému zdravého a aktívneho starnutia

Na snímke primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. Foto: TASR/Maroš Černý

Autor TASR
Svidník 6. mája (TASR) - Mesto Svidník v spolupráci s občianskym združením Take naše a partnermi projektu Bluetwin-Ce otvára tému zdravého a aktívneho starnutia. Reaguje tak na demografické zmeny, ktoré sa čoraz výraznejšie dotýkajú aj menších miest. Cieľom je hľadať konkrétne riešenia, ako podporiť zdravší, samostatnejší a aktívnejší život seniorov. TASR o tom informovala Katarína Romanová z občianskeho združenia Take naše.

Podľa samosprávy nejde len o sociálnu tému, ale aj otázku kvality života, fungovania verejných služieb a budúcich nákladov. Bez prevencie, pohybu, sociálneho prepojenia a podpory zdravého starnutia bude s rastúcim počtom seniorov narastať aj tlak na zdravotný a sociálny systém.

Mesto sa chce preto zamerať na oblasti, ktoré majú na život seniorov priamy vplyv – prirodzený pohyb, prevenciu, sociálne vzťahy, komunitné väzby aj prostredie, v ktorom ľudia žijú. Spolu s partnermi bude mapovať miestne potreby a hľadať praktické opatrenia, ktoré budú fungovať v každodennom živote.

Súčasťou prístupu má byť aj Digitálne dvojča mesta. Ide o nástroj, ktorý pracuje s dátami a pomáha samospráve lepšie vyhodnocovať, aké riešenia môžu mať v praxi najväčší prínos ešte predtým, než sa zavedú.

Nejde len o to, aby ľudia žili dlhšie, ale aby žili dlhšie kvalitne. Zdravé starnutie ovplyvňuje aj to, či sa ľudia môžu prirodzene hýbať, stretávať sa a zostať súčasťou komunity. Práve preto chceme v Svidníku hľadať riešenia, ktoré budú praktické a dlhodobo udržateľné,“ uviedla primátorka mesta Marcela Ivančová.

Projekt sa inšpiruje princípmi tzv. Blue Zones, teda miest, kde sa ľudia dožívajú vyššieho veku častejšie a vo väčšom zdraví. Dôraz kladie na každodenné návyky a prostredie, ktoré podporuje zdravší životný štýl a silnejšie medziľudské väzby.

Spoluprácu zastrešuje projekt Bluetwin-Ce podporený programom Interreg Central Europe so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V najbližšom období chce mesto spolu s partnermi testovať konkrétne kroky na podporu pohybových a komunitných aktivít, prepájania generácií a zisťovania potrieb obyvateľov. Cieľom je, aby seniori mohli čo najdlhšie zostať vo svojom prirodzenom prostredí a viesť kvalitný život aj vo vyššom veku.
