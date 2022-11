Mesto Svidník prijalo v súvislosti s krízou viaceré úsporné opatrenia

Svidník 27. novembra (TASR) - Mesto Svidník prijalo v súvislosti s energetickou krízou viaceré opatrenia. Materské a základné školy v pôsobnosti mesta boli inštruované k šetreniu.



"Cenu elektrickej energie máme zakontrahovanú veľmi dobre, vzhľadom na to, čo sa deje na trhoch dnes. Máme to za sumu 112 eur za megawatthodinu (MWh) za silovú zložku, nie za distribúciu. Verím, že spoločnosť, víťaz súťaže, bude schopná dodávať také množstvo energie, ktoré sme si objednali a bude jej dostatok v sieti," uviedla pre TASR primátorka Svidníka Marcela Ivančová s tým, že cenu elektrickej energiu majú zazmluvnenú ešte na dva roky.



Základná umelecká škola, ako aj všetky materské a základné školy v pôsobnosti mesta, boli radnicou inštruované, "aby boli schopné usporiť elektrickú energiu, ale zase neobmedzili komfort žiakov. Postupne rekonštruujeme školské budovy. Napríklad v jednej z materských škôl sme kompletne vymenili elektroinštaláciu a takisto sme pridali nové, úsporné svietidlá. Podpísali sme zmluvu na výstavbu zelenej strechy, čiže jedna z materských škôl prejde aj takouto rekonštrukciou," priblížila Ivančová. Ako povedala, mesto má tiež podanú žiadosť na Environmentálnom fonde na zateplenie poslednej z materských škôl v meste.



"Čo sa týka fungovania úradu, šetríme, stiahli sme kúrenie, tak ako všetky samosprávy na Slovensku, lebo je to spôsob, ako vieme priamo ovplyvňovať náklady," vysvetlila primátorka.



Koncom októbra v meste otvorili krytý zimný štadión. Podľa Ivančovej prevádzka nezakrytej ľadovej plochy bola nákladná a kvalita poskytovaných služieb veľmi nízka. "Boli sme schopní prevádzkovať zimný štadión ani nie možno dva mesiace vzhľadom na teplé zimy, ktoré sú. Už teraz vidíme, že úspory na elektrickej energii sú značné. Len samotné namrazovanie ľadu, čo je pri spúšťaní zimného štadióna tá najväčšia položka, trvalo o polovicu menej času. Veríme, že minimálne personálne náklady na chod zimného štadióna budeme vedieť vykryť z tržieb a úspory elektrickej energie," skonštatovala Ivančová.



V rozpočte na rok 2022 malo mesto podľa jej slov na prevádzku zimného štadióna naplánovaných vyše 30.000 eur. "Minimálne do konca roka budeme prevádzku vedieť utiahnuť a pevne dúfam, že to bude možné aj po Novom roku," povedala Ivančová s tým, že čakajú tiež na možnosti dofinancovania športovísk zo strany štátu.