Mesto Svidník rozšírilo monitorovací systém o 12 nových kamier

Celkovo do rozšírenia monitorovacieho systému investovalo 12.500 eur, z vlastných zdrojov prispelo sumou 2500 eur.

Svidník 15. júla (TASR) – Mesto Svidník získalo v rámci projektu, ktorý finančne podporilo Ministerstvo vnútra SR 12 nových kamier. Celkovo do rozšírenia monitorovacieho systému investovalo 12.500 eur, z vlastných zdrojov prispelo sumou 2500 eur.



"Kamerový systém z môjho pohľadu je jeden z asi najlepších možných spôsobov, ako riešiť prevenciu kriminality. Rozšírili sme ho do oblastí, ktoré sa z nášho pohľadu zdajú dôležité, aby boli snímané. Jedna taká lokalita je ulica Festivalová, kde máme byty nižšieho štandardu. Máme monitorované dva cintoríny, kde v minulosti dochádzalo k určitému vandalizmu, ďalej máme monitorovaný futbalový štadión, detské ihrisko na ulici Karpatskej a časť amfiteátra, takže pre nás a pre mestskú políciu je to zase skvalitnenie možností na zabezpečovanie bezpečnosti a poriadku," uviedol pre TASR primátor Svidníka Ján Holodňák.



Digitálne kamery zaznamenávajú 104-stupňový uhol a niekoľko kamier je s 87-stupňovým uhlom. Majú svietivosť do 50 metrov, rozlíšenie štyri megapixely a ponúkajú tiež možnosť zaznamenávania zvuku. Kamery doplnia pôvodných osem a spolu s jednu hradenou z rozpočtu mesta je inštalovaných vo Svidníku 21 kamier.



"Nové kamery majú tak kvalitné rozlíšenie, že nie je problém rozpoznať ŠPZ automobilu. V minulosti boli problémy s veľkokapacitnými kontajnermi, kde súkromní podnikatelia vyvážali odpad a tie kontajnery neboli na to určené. Takže už sú prípady, že s novým kamerovým systémom sme týchto občanov, ktorí to zneužívali, zachytili, boli aj určité menšie pokuty," povedal Holodňák.



Pracovník, ktorý má na starosti kamerový systém, vie podľa jeho slov v prípade, že sa niečo deje reagovať a mestskí policajti idú hneď na miesto.



"Či už sú to možno neprispôsobiví občania na pešej zóne, alebo možno niekedy rozvášnená mládež, ktorá sa nám vracia z diskoték, tak vieme promptne reagovať. Samozrejme, stáva sa, že prichádzajú nám občania z iných obcí a miest, ktorí nám vylepujú plagáty po meste, takže hneď vieme reagovať," dodal primátor.