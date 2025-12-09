< sekcia Regióny
Mesto Svidník vyčlenilo na projekty 5000 eur
Autor TASR
Svidník 9. decembra (TASR) - Mesto Svidník v rámci participatívneho rozpočtu pre rok 2026 vyčlenilo na jednotlivé projekty sumu 5000 eur. Záujemcovia môžu svoje projekty prihlásiť do piatka (12. 12.). Radnica o tom informuje na svojej webstránke.
Záujemcom odporúča vymyslieť zaujímavú formu propagácie, ktorou presvedčia čo najviac spoluobčanov, aby dali svoj hlas práve ich projektu. Komisia, ktorá bude posudzovať jednotlivé projekty, bude prihliadať aj na vlastné zapojenie autorov, napríklad formou vlastnej práce, dobrovoľníckej činnosti, pomoci alebo inej formy podpory.
Z participatívneho rozpočtu budú hradené projekty v oblasti skrášľovania a zlepšovania prostredia pre život občanov mesta Svidník do výšky 1000 eur. Z participatívneho rozpočtu môžu byť hradené jednodňové podujatia pre čo najširší okruh ľudí do výšky 300 eur. Projekty sa môžu financovať aj z iných zdrojov, pričom nemôže dochádzať k duplicite financovania jednotlivých položiek.
Ako uvádza radnica, verejné hlasovanie bude prebiehať iba v prípade, že konečná žiadaná suma všetkých žiadateľov bude vyššia ako vydelená suma participatívneho rozpočtu.
Realizácia projektu musí byť ukončená v roku 2026. Revitalizovaná lokalita musí byť spustená do prevádzky pre verejnosť v danom kalendárnom roku čerpania príspevku.
Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke mesta.
