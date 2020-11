Mesto Svit bude robiť odbery na šiestich miestach, zaviedlo i zmeny

Svit 6. novembra (TASR) – Mesto Svit zriadilo na svojom území šesť odberných miest a zaviedlo aj zmeny oproti prvému kolu testovania. Odberné miesto futbalový štadión nie je tento víkend (7. a 8. 11.) k dispozícii. Náhradou je ďalšie miesto v priestoroch Spojenej školy na Mierovej ulici - plocha od skleníkov. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke.



Víkendové testovanie v meste Svit sa bude realizovať od 8.00 do 20.00 h. „V čase od 8.00 do 10.00 h budú na všetkých odberných miestach uprednostnení seniori a hendikepovaní obyvatelia. Na odbernom mieste Spojenej školy na Mierovej ulici - telocvičňa budú v sobotu o 10.00 h prednostne testovaní klienti ZOS a DOS Svit,“ upozornila radnica.



Ľudia sa tak v druhom kole môžu dať otestovať v Dome kultúry Svit, v Spojenej škole na Mierovej ulici, kde budú tri odberné miesta, a to hlavný vchod, telocvičňa a plocha od skleníkov. Na testovanie budú slúžiť aj krytá plaváreň a Kultúrny dom v časti Pod Skalkou.



V prípade, ak sa na danom odbernom mieste budú tvoriť rady, radnica žiada obyvateľov, aby navštívili odberné miesto v inom čase. „Mesto Svit chce ubezpečiť svojich obyvateľov, že vyvíja maximálne možné úsilie na to, aby bolo všetko zabezpečené a testovanie prebehlo úspešne,“ dodala samospráva.