Mesto Svit chce rozšíriť ponuku služby zdieľaných bicyklov

Svit 15. februára (TASR) – V podtatranskom Svite chcú tento rok rozšíriť ponuku zdieľaných bicyklov. Prvýkrát ich uviedli do užívania v máji minulého roka a uplynulú sezónu hodnotí samospráva veľmi pozitívne. „Využívanie tejto služby potvrdilo, že naši obyvatelia majú záujem o tento projekt. Určite k tomu pomohlo aj vybudovanie siete cyklotrás smerom na Poprad,“ zhodnotila primátorka Svitu Dáša Vojsovičová.



Cieľom projektu bol rozvoj cykloturizmu, podpora využívania ekologického spôsobu prepravy po meste a zároveň vzájomné prepojenie cyklotrás na trase Svit – Poprad – Spišská Teplica. Pre obyvateľov Svitu bolo k dispozícii 50 bicyklov, ktoré slúžili na bežnú prepravu po meste alebo blízkom okolí. Bicykle, ich opravy a údržbu finančne zastrešovala spoločnosť ANTIK Telecom. Mesto prostredníctvom technických služieb osadilo označenie stanovíšť, dovoz i prevoz bicyklov do opravovne a na zazimovanie v Poprade.



„Premiérový rok bol vo Svite veľmi dobrý, len za prvé mesiace sme zaevidovali vyše 1000 nových registrácií a bicykle sa stali bežnou súčasťou života miestnych ľudí. Na mape používania bicyklov je vidieť, že užívatelia migrovali najviac na trase do Popradu a do Spišskej Teplice,“ zhodnotil zástupca spoločnosti ANTIK Telecom Matúš Diga. Dohromady na nej počas minulého roka vykonali takmer 8700 jázd a prejazdili asi 10.300 kilometrov. Jazda trvala v priemere osem minút a 48 sekúnd a priemerný počet jázd denne bol 45. Podľa Digu sa nestretli s negatívami pri používaní zdieľaných bicyklov, bude však potrebné, aby sa užívatelia naučili neopúšťať vyhradenú zónu, alebo ako majú zamykať bicykle.



Mesto aj pre pozitívne ohlasy uvažuje nad rozšírením služby o nové ekologické dopravné prostriedky. Konkrétne ide o kolobežky, skútre a bicykle na elektrický pohon. Vojsovičová upozornila, že v neďalekom Poprade je zo strany obyvateľov o takéto dopravné prostriedky veľký záujem. „Preto uvažujeme nad tým, že by sme umožnili túto službu využívať aj vo Svite. Výhodou je, že v tomto prípade nebudeme musieť rátať s investíciami, keďže samotné nabíjacie stanice a prostriedky dodáva opäť prevádzkovateľ. Momentálne počkáme na finálny výpočet nákladov na poskytnutie elektrickej prípojky a na základe týchto údajov budeme pokračovať v jednaniach,“ uzatvára primátorka.