Mesto Svit dalo na prvé kolo testovania 10.552 eur

Svit 12. novembra (TASR) – Mesto Svit vyčíslilo výdavky spojené s prvým kolom plošného testovania (31. 10 - 1. 11.) na sumu 10.552,05 eura. Pre TASR to uviedla Daniela Virostko z tamojšieho mestského úradu.



Výdavky podľa jej slov súvisia s nákupom a zabezpečením materiálu, akými sú osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekčné prostriedky, rozprašovače, stojany na dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné germicídne UV lampy, vrecia na infekčný odpad, kancelárske potreby a občerstvenie pre odberové tímy.



Ako ďalej ozrejmila Virostko, financie išli aj na výplatu odmien pre dobrovoľníkov. Tiež na pohonné hmoty do motorových vozidiel, ktoré zabezpečovali nákup a rozvoz materiálu a vybavenia do a z odberných miest. Radnica dala finančné prostriedky aj na vyplatenie určeným zamestnancom mesta Svit, ktorí v súvislosti s plnením vyššie uvedených úloh vykonávali prácu nadčas. Výdavky súviseli aj s dezinfekciou priestorov odberných miest prostredníctvom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Svit.



Primátorka mesta Dáša Vojsovičová podotkla, že na prípravu mala radnica krátky čas a komplikovala to aj nejasná komunikácia, čo ale chápe vzhľadom na náročnosť a rozsah celého testovania. „Pozitívne hodnotím prístup ozbrojených síl, konkrétne veliteľstva v Prešove a kpt. Medveca, ktorý aj s ďalšími príslušníkmi a s nami pripravili odberné miesta. Veľmi promptne reagovali na všetky vzniknuté situácie. Celkové počty otestovaných ľudí, ale aj počty otestovaných na jednotlivých odberných miestach ukazujú na dobrú organizáciu a následne aj zohranosť tímov.“ dodala Vojsovičová.