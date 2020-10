Mesto Svit hľadá dobrovoľníkov, seniorom zase ponúka pomoc s nákupmi

Svit 26. októbra (TASR) - Mesto Svit hľadá dobrovoľníkov v súvislosti s plošným testovaním na nový koronavírus. Ako informuje radnica na svojej webovej stránke, prihlásiť sa môže ktokoľvek vo veku minimálne 18 rokov. Zdravotnícke vzdelanie nie je potrebné, keďže hľadajú dobrovoľníkov pri administratívnych prácach.



Testovanie sa bude realizovať od 30. októbra do 1. novembra a následne v dňoch od 6. novembra do 8. novembra v čase od 08.00 do 20.00 h. Samospráva dopĺňa, že dobrovoľníci, ktorí majú záujem pomôcť v meste Svit ako administratívna výpomoc, sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu na emilia.hajna@svit.sk alebo telefonicky na čísle 052/78 75 118.



Mesto Svit pre súčasnú situáciu zároveň zriadilo aj linku pomoci pre seniorov, prostredníctvom ktorej realizuje službu nákupu domov. „Seniori sú v súčasnej dobe najzraniteľnejšou a najohrozenejšou skupinou. Aj my ich vyzývame k tomu, aby zostávali doma. Najmä z tohto dôvodu bola na mestskom úrade zriadená linka pomoci,“ uvádza radnica.



Prostredníctvom linky si môžu seniori objednať nákup potravín, drogérie či liekov, ktorý im následne zamestnanci úradu doručia priamo domov. Linku pomoci môžu podľa mesta využiť seniori nad 65 rokov, imobilní občania bez obmedzenia veku, občania so závažným ochorením alebo iným vážnym obmedzením.



Nákup základných potravín či liekov si môžu dohodnúť v pondelok až piatok v čase od 8.00 do 10.00 h na telefónnom čísle 052/78 75 124 alebo 052/78 75 131. „Občan môže túto službu využiť maximálne dvakrát do týždňa. Platba za nákup je možná len v hotovosti, bez poplatkov za dovoz. Distribúcia nákupov bude prebiehať tento týždeň v dňoch streda a piatok,“ dodáva radnica s tým, že pri preberaní donášky musí mať občan nasadené rúško.